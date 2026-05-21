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Un día Montserrat Larqué estaba viendo la televisión cuando salió un documental sobre un pueblo zacatecano, prácticamente habitado por mujeres que, cada año, esperan el regreso de hombres que han migrado, y eso llamó su atención.

“Las historias de los migrantes siempre hablan sobre los que se van, son los héroes, los que viven la aventura y toman los retos, pero, ¿qué pasa con los que se quedan?”, reflexiona la realizadora.

De esa manera nació Allá, cartas al corazón, filme que estrena hoy en salas mexicanas, cuya primera etapa abarcará exhibiciones en entidades con alto grado de migración: Jalisco, Zacatecas, Puebla y Chihuahua.

Se trata de una comedia romántica en la que un hombre (Pablo Asitaizarán), quien lleva años lejos de su pueblo, recibe la noticia de que su papá está enfermo, por lo que debe regresar para enfrentar a su pasado.

Con el regreso, las mujeres que lo conocieron en su momento se replantean entonces cómo se perciben a sí mismas y los roles que han estado desempeñando.

La cinta es encabezada por Fátima Molina, con un elenco en el que están Regina Cedeño y Giovanna Zacarías, así como el niño Maximiliano Nájar.

Allá, cartas al corazón se filmó después de la pandemia en La Villa de Cuerámbaro, Jalisco, poblado cercano a Tequila y con una población de alrededor de 300 habitantes y en donde no hay internet.

“Se convirtió en un pueblito nostálgico y como había personajes arquetípicos, de pronto oías: ‘yo soy la niña que no ha visto a su papá en 30 años’, ‘soy la de la quinta boda’ y eso enriquecía la historia, aunque el guion ya estaba escrito”.

El rodaje no estuvo exento de problemas para la producción: además de los 40 grados de temperatura y las entonces cotidianas pruebas para detectar Covid-19, hubo un momento en que varios enfermaron.

“Había un campo en el que pastaba el ganado y una vaca muerta a la que llegaban moscas y pues de ahí iban con nosotros, pero con un mosquitero se acabó todo”, dice Larqué.

Allá, cartas al corazón, tardó tres años en llegar a la cartelera luego de haber sido estrenada en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2023.

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