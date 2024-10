Aunque Alicia Villarreal asegura que no fue enemiga de Jenni Rivera, lamentó que su disquera le asignara a "la Diva de la banda" un disco que ella había planeado grabar desde hace años atrás, situación que desató los rumores de una mala relación entre las dos.

En una reciente entrevista con Melo Montoya, la cantante abrió su corazón y contó algunos pasajes, tanto de su vida profesional como personal, entre ellos, recordó la época en que se llegó a decir que tenía problemas con Jenni Rivera.

Villarreal negó cualquier tipo de confrontación con "la Gran señora" y, de hecho, rememoró que, cuando Jenni estaba buscando una oportunidad dentro de la industria de la música, pudo ver la entereza y el futuro próspero que le esperaba, debido a sus grandes deseos de demostrar su talento.

"Ella era insistente, yo me di cuenta que todo lo que ella quería, lo iba a lograr, wow, de verdad, que luches y que quieras así, se lo valoré porque ella no venía como un grupo como yo", expresó.

Lee también: Alicia Villarreal afirma que todavía no llega la cantante de regional mexicano que la sustituya: "lo siento, pero no"

"La Güerita consentida" contó que, cuando ella tocaba junto con Límite, Rivera fue una de las cantantes que se presentó como telonera de la agrupación.

"Jenni siempre fue muy respetuosa conmigo, la conocí cuando apenas empezaba, me acuerdo de una canción, estábamos en California, ella cantó antes, ya estábamos como Límite, me acuerdo de esa vez porque nos tomaron una foto, la ponían a abrir eventos de muchos artistas".

También aclaró que, pese a que Jenni siempre fue cordial con ella, no llegaron a concretar una verdadera amistad pues, en realidad, son pocas las amigas que tiene dentro del medio.

"Me hablaba por télefono, nos veíamos de repente en lugares, pero no éramos amigas, amigas no, en la industria tengo muchas conocidas pero pocas amigas", precisó.

También rememoró que Jenni la buscó en más de una ocasión para colaborar en diferentes canciones, pero ella nunca aceptó, debido a que consideraba que su estilo era muy diferente.

Lee también: Alicia Villarreal y Cruz Martínez: la historia de amor que se agotó

El problema entre ellas -aclaró- derivó de decisiones de Universal, la disquera en donde las dos estaban firmadas, luego de que entregara a Jenni un disco de covers que Alicia había planeado para grabar como su próxima producción discográfica.

Fue entonces que Villarreal cayó en la cuenta en que tenía que ser discreta con sus proyectos, pues hasta su propia disquera podía robarse la idea y entregarla a otra de sus artistas.

"Tú propones unas cosas y otro artista ya lo trae, nosotros sabíamos desde la oficina que no podíamos, ni en la oficina de tu mánager, hablar de tus ideas, ahí empezaron las diferencias más grandes con la disquera", expresó.

Y aunque la disquera le aseguró que se había tratado de una coincidencia, asegurando que Jenni se le había ocurrido hacer una nueva versión de las mismas canciones que Alicia tenía contempladas para grabar, le pareció demasiada casualidad.

"Yo ya traía una lista de canciones y luego, de repente, vimos ese disco en banda (con Jenni), me dijeron: ´-Es que te estás tardando, se le ocurrieron las mismas canciones´, está muy loco, porque nosotros ya teníamos todas las maquetas, nada más me mandó a decir que se le ocurrieron las mismas ideas", expresó.

Lee también: Alicia Villarreal confirma que se encuentra en proceso de divorcio de Cruz Martínez

Recordó que un medio de comunicación la contactó para impulsar la publicación de su disco, versión norteña, para demostrar que la idea original había sido de ella, pero ella se negó para evitar todo tipo de conflicto.

"Yo decía, ´¿ya pa qué'´, no quiero ni líos ni nada", recordó.

De hecho, reconoció que el disco de "Joyas Prestadas" le pareció bastante bueno:

"Ese disco, la verdad, así como yo las oía también me gustó con ella, pero la idea era ranchero, el disco era ranchero".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc