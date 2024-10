Alicia Villarreal considera que, a pesar de que hay muchas más cantantes mujeres dedicándose al regional mexicano, todavía no llega la joven que tome su lugar dentro del género, ya que, aunque aseguran que se apoyan unas a otras, la realidad es que la competitividad sigue persistiendo entre ellas.

"La güerita consentida" cuenta en una nueva entrevista, con Melo Montoya, que comprometió su salud por no perder el título de ser "la intérprete mujer de regional que más había trabajado en 100 años", pues tuvo que luchar mucho para obtener una oportunidad dentro de la música.

La famosa cantante recuerda que era muy insistente para entregar casetes con sus composiciones, a tal grado que, en una ocasión, comenzó a tomar clases de computación en una escuela que estaba al frente de una de las disqueras más importantes de Monterrey, pues de esa manera podía vigilar a la hora que llegaba el dueño y salir corriendo en búsqueda de solicitarle una oportunidad.

Tras hacer un recuento de algunos de los momentos cruciales, que marcaron su carrera, y la convirtieron en la artista que es hoy, Villarreal se sinceró y consideró que, en la actualidad, no hay jóvenes cantantes, dentro del género, que haya consolidado su proyecto de la forma tan exitosa en que ella lo hizo en su momento; primero con Límite y, más adelante, en su debut como solista.

"No", dijo, seguido de una pequeña risa.

"Lo siento, pero no, te voy a decir por qué no, porque si existiera, se encontraría en el gran boom", destacó.

Pero, pese a esta visión, la cantante norteña no perdió de vista que hay grandes cantantes, con gran potencial dentro del género regional.

"Hay muy buenas voces, hay muy buen talento, mucha exposición femenil, demasiado, me encanta, yo de repente estoy descubriendo más niñas", destacó.

Sin embargo, dijo que se ha percatado de que la confrontación entre artistas mujeres sigue estando presente en la industria, situación que considera que estanca la posibilidad de que las músicas de regional se apropien del género.

"De repente dicen que ellas se acompañan y no, porque entre ellas se ve desigualdad, la veo diciendo una cosa que no encaja con la actitud diferente, yo soy una señora adulta, ¿qué me pueden contar en la industria?".

A este respecto, Alicia recordó que tuvo algunos conflictos con su disquera, debido a que entregó a Jenni Rivera un proyecto que ella había trabajado y que fue grabado por "la diva de la banda", con quien siempre había tenido buena relación.

Y confesó que, de entra las que ya han sido lanzadas, su favorita es Ángela Aguilar.

"A mí me encantan mucho las nuevas generaciones y sí tengo mis favoritas, la voz de Ángela es muy apasionada, gruesa, choncha, una niña que tiene su voz entrenada, canta hermosos, tiene unas tablas increíbles, como se para en el escenario".

Concluyó que el público sigue esperando a esa joven que revolucione en el regional.

"Esa artista todavía la estamos esperando, ahí está... por ahí anda, todavía no sale".

