Alfonso Cuarón no solo asistió al concierto, también intercambió pulseras con los fans de Taylor Swift

Una de las tradiciones "swifties" que más causó sensación durante la visita a México de Taylor Swift, fue el intercambio de las famosas pulseritas o "friendship bracelets". De acuerdo con fans de la cantante, esta actividad surgió a principios del "Eras Tour" y luego de que en una de sus canciones la propia Taylor hablara sobre hacer estos curiosos objetos como una forma de autosanación,

Durante las cuatro noches que la estadounidense abarrotó el Foro Sol, miles de jóvenes, adolescentes y adultos fueron vistos repartiendo estos brazaletes, incluso, muchos de ellos los usaron como parte de su atuendo.

Aunque muchos seguidores describieron esta experiencia como una bonita manera de estrechar lazos y las redes sociales están inundadas de videos sobre cuántas cuáles pulseras lograron juntar, recientemente una de estas grabaciones ha llamado la atención y es que en el aparece Alfonso Cuarón uniéndose a esta práctica e intercambiando accesorios como el resto de los asistentes.





El cineasta mexicano causó revuelo entre los asistentes al último concierto de Taylor Swift. Foto: Twitter





El director de "Roma" fue captado este pasado 27 de agosto durante la última presentación que la intérprete de "Cruel Summer" ofreció en la capital mexicana y en el que, además, estuvo acompañado de sus dos hijos, Olmo y Bu Cuarón. En las imágenes que se volvieron virales en Internet, se puede ver al ganador del Oscar intentando caminar entre un tumulto de gente, quienes al reconocerlo no dudaron en acercarse para poder saludarlo y tomarse una foto con él.

Sin embargo, una reciente grabación muestra al cineasta, ya acomodado en su lugar, siendo abordado por un joven fan quien le pide intercambiar pulseritas de la amistad. En el clip, de paneas unos segundos de duración, se puede ver al famosos bastante accesible y portando decenas de estos objetos en ambas muñecas.









Como era de esperarse las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y muchos aplaudieron la actitud de Cuarón y hasta se lamentaron de no habérselo encontrado: "Lo mejor es que está mezclado con todos, es humilde mi chiquito", "Estuve respirando el mismo aire que Alfonso y Taylor", "Yo también quiero vivir ese sueño", "Ni Iñárritu, con 'Bardo', había escrito algo más surreal que Cuarón en The eras Tour", "Qué crack", "Lo mejor de ese concierto fue este video", "Mi sueño", "Yo estaría viéndolo todo el tiempo. Leyenda", "Solo pido que me pase esto", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hijos de Cuarón publica foto junto a Taylor Swift

Después del concierto, tanto el cineasta como sus retoños tuvieron la oportunidad a la que solo muy pocos "swifties" han podido acceder, la de tomarse una fotografía con la icónica cantante y por supuesto que no la dejaron escapar.

A través de sus redes sociales, tanto Olmo como Bu publicaron sus respectivas imágenes junto a la también compositora, solo que, mientras la joven compartió una selfie abrazada a la rubia, él menor de la familia decidió mostrar una panorámica en la que aparece su famoso padre de lo más sonriente.









"El crossover más icónico", "Ya basta", "Me encantan los dos", "Hoy conocí la envidia", "Los dioses se han juntado", "Quisiese, pero no sé si por Taylor o por tu papá", son algunas de las reacciones.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la familia Cuarón y Swift se reúnen, en 2019, Bu publicó una postal junto a Taylor, misma que fue tomada en el after party de la entrega del Oscar.





La hija del cineasta posó junto a la cantante en el after party de los Oscar 2019. Foto: Instagram





