Hermana de Octavio Ocaña reacciona al nuevo romance de Nerea Godínez, su excuñada

A casi dos años del lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña, recordado por su actuación en la serie "Vecinos", quien fuera su pareja sentimental, Nerea Godínez, reveló que ha decidido seguir adelante con su vida y empezar una nueva relación con un joven de nombre Diego Alejandre.

A través de sus historias de Instagram, la joven ha compartido algunos momentos junto a su nuevo novio; sin embargo, todo parece indicar que los fans de Ocaña no vieron con muy buenos ojos el romance, ya que Nerea ha recibido fuertes críticas por parte de los usuarios quienes la han cuestionado, y a la familia del fallecido actor, sobre esta decisión.

Mientras Nerea ya se defendió con un mensaje en el que pide respeto a esta nueva etapa de su vida, su excuñada, Bertha Ocaña también habló del tema mediante un video en vivo que publicó en sus redes sociales y en el que contestó a todos los que han atacado a la exprometida de su hermano.





Nerea fue la última pareja de Octavio Ocaña. Foto: Especial





Lee también Taylor Swift, la artista que más contamina por el uso de jets privados

La también actriz inició el en vivo aclarando que ni ella ni su familia están enojados con Nerea, pues desde un principio estaban conscientes de que llegaría el momento en el que la joven rehiciera su vida: "Yo no estoy, ni mi familia (y voy a hablar por ellos aunque no debería), ni molesta, ni indignada, ni me siento mal ni mucho menos. De verdad se los digo, ‘Nere’ es una niña que tiene todo el derecho de rehacer su vida", dijo.

Asimismo pidió al público que le dejen de preguntar respecto a este tema, pues aunque Nerea para ellos siempre será un recuerdo de su hermano, la la nueva etapa por la que ahora atraviesa no es algo de lo que le interese hablar, incluso invitó a todos a parar con las críticas y los comentarios que su excuñada ha estado recibiendo, pues no está de acuerdo con ello: "No juzguen, no ataquen, se los digo de todo corazón. Deseo toda la felicidad del mundo, no solo para ella, para todos".









Por último, aclaró que ni ella ni su familia tienen una relación cercana a Godínez, pues decidieron alejarse desde hace ya algún tiempo: "en su momento sentí ya un escudo, sentí que ya era un momento que ella, sin decírmelo directamente, ya intentaba alejarme mientras yo insistía en estar”, finalizó.

Bertha también expresó que por ahora su familia está concentrada en encontrar justicia y aunque todavía están lejos de alcanzarla, están seguros de que tarde o temprano llegará. Recordemos que Octavio Ocaña perdió la vida luego de que su camioneta se estrellara tras verse involucrado en una persecución policial. El joven presentó un disparo en la cabeza y a pesar de que en un principio las autoridades manejaron la versión que que él mismo se habría disparado, nuevos peritajes indicaron que esto era completamente falso.

Lee también Leticia Calderón relata el emotivo reencuentro de sus hijos con su padre Juan Collado