Leticia Calderón relata el emotivo reencuentro de sus hijos con su padre Juan Collado

Leticia Calderón y sus dos hijos, Luciano y Carlo, vivieron momentos muy importantes y emotivos al reencontrarse con Juan Collado, exesposo de la actriz y padre de los ahora jóvenes, quienes no veían a su padre desde hace cuatro años, tiempo en el que lleva encerrado en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Collado, quien fue abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y actualmente es esposo de la también actriz Yadhira Carrillo, ha estado delicado de salud en los último meses y fue intervenido quirúrgicamente en junio, cuando presentó una obstrucción arterial que puso en alto riesgo su salud y su vida. “Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular- con lesiones intermedias, la de mayor significancia en el segmento medio de la “DA” del 70%-; es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos”, informaron los otros dos hijos del abogado a través de un comunicado.

La actriz, que estuvo casada con Collado durante nueve años, ha relatado en varias ocasiones que a pesar de la infidelidad que sufrió por parte de Juan, la relación entre ellos ha sido cercana y cordial, sin embargo, a raíz del problema legal que él enfrenta, sólo habían mantenido la comunicación con él a través de llamadas telefónicas.

Hijos de Leticia Calderón se reencuentran con su padre

Para Leticia Calderón ha sido muy significativo que sus hijos le pidieran que los acompañara para cuando fue el reencuentro con su padre Juan Collado, éste ocurrió hace un mes en el hospital, ante las complicaciones de salud que ha tenido el abogado, la actriz y sus hijos decidieron visitarlo, fue un momento muy emotivo, relata, pues hace cuatro años no se veían frente a frente.

La protagonista de "Esmeralda" considera que a sus hijos les gusta ver a sus padres platicar, ver que se llevan bien y que hay cordialidad y respeto: "Tengo que confesar que sí me siento muy halagada, muy bien de que mis hijos quieran que yo esté", expresó en entrevista con el programa "De Primera Mano".

Recordó que días después de que a Juan Collado lo internaran en el hospital, les informaron y quisieron ir a verlo:

“El encuentro fue muy emotivo, muy emotivo, tenía casi cuatro años de no ver a sus hijos y aunque no sé cómo le llevaban fotos y videos que de repente le hacíamos motivándolo, no es lo mismo verlos en persona, Carlo es casi de la altura de Juan, Luciano muy amoroso, Carlo también; se les nota que quieran o no les hace falta su papá”, platicó la actriz de 55 años, quien ayudó a amortiguar las emociones y a que la interacción entre sus hijos y su padre fluyera mejor.

Leticia Calderón recibió llamada de su ex Juan Collado el Día de San Valentín

“Yo estaba ahí, amortigüe un poco la emotividad porque Juan obviamente se conmovió, mis hijos no sabían qué platicarle, entonces yo: ‘no mi amor, platícale, dile, cuéntale', entonces ya se animaban ellos a platicar; cuando salimos de ahí salimos abrazados los tres, nos subimos al coche abrazados los tres, yo abracé a mis hijos, uno de un lado y del otro; Luciano me dijo ‘gracias por traerme a ver a mi papá’; Carlo también, me abrazaron con tanta fuerza, era esa emotividad, ese momento tan bonito que ellos sintieron”, detalló.

Calderón dijo que aunque vio más delgado a su ex Juan Collado, lo ve bien, y bromeó al decir que seguramente a ella la vio con "más arrugas y más lonjitas"; agradeció que siempre ha estado al pendiente económicamente de sus hijos y de ella, y aunque no reveló cómo va el proceso legal, externó que el deseo es que salga pronto de la cárcel para que sus hijos puedan convivir con él, pues le han dicho que quieren irse a de viaje con su padre.

