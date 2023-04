Aleks Syntek sale en defensa de Ingrid Coronado y sugiere que Fernando del Solar se desquitaba con ella

A pesar de que la relación entre Ingrid Coronado y el fallecido conductor Fernando del Solar se convirtió en uno de los amores más sólidos en su momento, su ruptura, que se dio luego de que el argentino enfermara de cáncer, provocó una fuerte controversia y una ola de comentarios negativos en contra de la famosa.

Recordemos que en el 2015, Coronado fue señalada de “abandonar” a del Solar cuando este se enfrentaba a los momentos más duros de su padecimiento, sin embargo, en más de una ocasión, la presentadora ha mencionado que en realidad fue él quien decidió ponerle un punto final a su idilio e incluso que este volvió con ella en diversas ocasiones.

Desde hace semanas se dice que los conductores ya están separados

Tras la muerte del conductor en julio de 2022, Ingrid rompió el silencio y habló por primera vez sobre lo sucedido con el padre de sus hijos, aunque a lo largo de los años también se han dado a conocer otros detalles: como la tensa relación que llevaba la famosa con sus suegros, una situación que al parecer molestaba mucho al conductor.

“No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema, había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada. Por un lado yo no tenía una buena relación con su familia, la sensación es que no gustaba que yo fuera pareja de su hijo”, dijo Ingrid hace seis años en una entrevista con Mónica Garza.

El día que Fernando del Solar se casó con Anna Ferro, su última esposa.

Además surgió la versión respecto a que Fernando comenzó a tener fuertes actitudes hacia con Ingrid y Emiliano, hijo de la famosa, que fue producto de su relación con el cantante Charly López, así como al supuestas infidelidades por parte de ella que no se pudieron comprobar.

Ahora es Aleks Syntek, el compositor que está casado con la hermana menor de la presentadora, quien sugirió que el argentino, en efecto, se desquitaba con ella por lo que estaba pasando en su vida.

Aleks Syntek habla de la relación de Coronado y Del Solar

Fue en una entrevista para el programa “La saga”, de Adela Micha, donde el intérprete de “Aquí estoy yo” recordó que su esposa, Karen Coronado, superó hace algunos años el cáncer.

“Mi esposa tuvo cáncer y yo dejé los conciertos, dejé mi estudio cerrado y me dediqué a cuidarla, a bañarla. La operaron y quedó muy golpeada de la cirugía, afortunadamente ya está muy bien", dijo.

Aseguró que por la experiencia se percató de que el amor no solo eran chocolates y flores sino que realmente la persona tiene que estar ahí para cuidar del otro.

“No te puedes tirar al drama de 'ay pobrecito de mí que me tocó esto', y me voy con mis amigos a la cantina a chupar, pues no, ahí es el momento en el que tienes que estar", agregó.



Posteriormente, la actriz Lisset, que estaba como invitada, comentó: “O cuando te enteras que tiene cáncer y sales corriendo, como en otras relaciones", a lo que Syntek contestó que en realidad no se puede juzgar y salió en defensa de Ingrid.

“Yo viví de cerca el caso de mi cuñada Ingrid Coronado con Fer del Solar y la criticaron muy feo pero la verdad es que Ingrid se fajó cañón y aguanto muchísimo", comentó.

Detalló que mucho de lo que pasó en su relación tuvo que ver con la familia de Del Solar, además de que el argentino estaba muy enojado por lo que estaba pasando en su vida, pero a pesar de ello, Coronado trató de apoyarlo y no dejarlo solo.

“Y a veces sí pasa que esa persona enferma se desquita con la que tiene al lado, yo a Ingrid la admiro, es una mujer valientísima, porque además le han tirado durísimo y ha aguantado vara. Yo viví de cerca esa relación y la verdad es que mis sobrinos, sus hijos, son unos niños increíbles, y han superado la pérdida de su papá, porque ella los ha sacado adelante en todo sentido", aseveró Syntek.

No es la primera vez que la celebridad habla sobre su cuñada, pues incluso ha revelado que trata de ser una figura paterna para sus sobrinos luego de la sensible muerte del presentador.

Fans de Ingrid Coronado le dedican halagos.

