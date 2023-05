Alejandro Sanz preocupa a fans y colegas con mensaje depresivo en redes

Vaya alboroto que ha causado Alejandro Sanz tras la publicación de un mensaje sobre su estado anímico, el cantante de 54 años se sinceró en su cuenta de Twitter y habló de su sentir, lejos de los aplausos y la fama que tiene, lo hizo desde la sinceridad, y confesó que hay días que simplemente "no quiere estar".

Sus palabras causaron alerta ente sus miles de fans y entre colegas que le han externado su apoyo y comprensión; el artista español se encuentra en plena gira musical, actualmente tiene una relación con la artista cubana Rachel Valdés; estuvo casado 12 años con Raquel Perera, quien fuera su asistente personal durante más de una década y con quien tiene dos hijos: Dylan y Alma.

Sobre el escenario, los fans se rinden a sus pies, sin embargo, por ahora no está pasando por su mejor momento, pues fue claro al decir que se siente triste y cansado.

Lee también: ¡Aracely Arámbula explota! y aclara si Luis Miguel en verdad convive con sus hijos

El alarmante mensaje de Alejandro Sanz

Como nunca antes, Alejandro Sanz prendió las alarmas tras escribir un mensaje en el que confiesa lo mal que se siente:

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió.

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar, y muchos cibernautas le recomendaron tomarse un buen descaso y le recordaron lo bien y sanador que ha sido su música a lo largo de los años.

"Debe ser agotamiento físico. Descansa y piensa que hay mucha gente feliz gracias a ti. Dios proveerá. Tu música me inspira". "Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría". "Querido Alejandro Sanz, el amor todo lo puede. Cierra los ojos y trae a tu mente tu familia, tus fans, los queridos que han partido, las causas que ayudas, cuando fuiste rey mago... recordar es la fuerza del corazón, date tu tiempo y vuelve a encontrarte, te queremos", se lee entre los cientos de comentarios de apoyo.

Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés.

Alejandro Sanz retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de "Sanz en vivo", y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Ángeles (14 de octubre).

El pasado marzo lanzó la canción "Correcaminos" junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que también están las canciones "Cuándo" y "Volé", en las que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.