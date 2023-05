Exconcursante de "Enamorándonos" acusa a Paty Cantú de intentar meterse con su novio: "Así siempre ha sido la señora"

La cantante mexicana Paty Cantú se convirtió en el centro de la polémica esta semana tras la filtración de un video en el que, aparentemente, se le ve ingresando a un hotel de la Ciudad de México junto a León Leiden, un músico popular en TikTok. Esta situación ha generado especulaciones acerca de una posible relación sentimental. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han acusado a la intérprete de ser infiel, alegando que ambos tienen un idilio amoroso respectivamente.

En medio de la controversia y la ola de comentarios negativos, pues, como bien se mencionó, la voz de "Afortunadamente no eres tú" mantiene un vínculo estable desde 2021 con Christian Vázquez, protagonista de "De brutas nada": acaparó los reflectores la crítica de una exparticipante de "Enamorándonos", quien asegura que la infidelidad no es una conducta inusual en Cantú, puesto que lo vivió "en carne propia".

Paty Cantú y Christian Vázquez mantienen una relación estable desde el 2021.Foto: Vía Instagram

¿Qué se vio en el supuesto video de Paty Cantú y León Leiden?

En el clip compartido en Instagram por la influencer chamonic3, se puede apreciar a una mujer vistiendo una blusa negra y una falda del mismo color, descendiendo de una camioneta negra. Posteriormente, se observa al hombre realizar la misma acción. Cabe mencionar que hasta el momento, Paty no ha dado ninguna declaración al respecto. Además, se ha revelado que ambos "estuvieron juntos" desde las 8:00 PM hasta las 3:00 AM que se les vio salir.

Paty Cantú entrando a u hotel con un hombre que no es su noviooooo.

Exparticipante asegura que Paty Cantú intentó meterse con su novio

Posterior al video, la modelo veracruzana Mariana Santos, que participó en "Enamorándonos" México en 2020, escribió bajo la publicación de este: “Así siempre ha sido la señora”.

La contundente declaración levantó el interés de otros internautas que le pidieron diera los detalles de su comentario.

“Quién sabe si este video sea publicidad o no , pero de q la señora es así, es así, y sin información de terceros para q no desconfíen. Puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda”, agregó.

La modelo no ocultó la supuesta experiencia que tuvo con Cantú y contó que en algún momento esta intentó meterse con su novio.

“Diré cuando quiera la verdad. Pero se acordará cuando le escribía a mi novio que pensaba mucho en él y muchas cosas más, ya estando con Christian? Y yo vi , nadie me contó. No creo que (Vázquez) se lo merezca”, externó.

De acuerdo con su versión, Paty le “enviaba” mensajes a su novio a pesar de saber que ella era la pareja: “Se equivocó de lugar y muchas otras cosas más q no he dicho. Eso no lo hace una persona que se dice ser muy “feminista”, sentenció.

Por su parte, Christian tampoco ha hablado al respecto.

Capturas vía Instagram.





