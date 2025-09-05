No hay fanático que no se haya despojado del asiento que ocupa, en el Auditorio GNP Seguros, todos se han puesto de pie con el primer acorde de guitarra de "Desde cuándo", el tema con que Alejandro Sanz abre esta segunda noche en que la euforia reverbera en el pecho de las y los poblanos.

El auditorio, que sólo con la interpretación de tres canciones, ya se ha convertido todo suyo sugiere a un público cautivo, en de toda la vida del cantante, personas que rezaban la mediana edad; son pocos los que hace uso de sus celulares para inmortalizar el momento, prefieren mantener los brazos en lo alto y corear junto al español que no cesa de interactuar, ya sea un guiño, un corazón hecho con las manos o una sonrisa que ilumina por completo su rostro.

Sanz recibió una bandera de nuestro país, cuando interpretó "Por bandera", la cual izo con orgullo.

Alejandro Sanz conquista Puebla y sana los corazones partidos. Fotos de Ocesa

Los ánimos se estremecieron cuando entonó "A la primera persona", tema para el que se sentó en un sillón y, en el acto, perdió uno de sus zapatos, del que no se preocupó por colocarse de nuevo, sino hasta el desenlace de la canción.

"Espero que lo disfruten, queremos hacer un concierto de música, no de chingaderas".

Dijo Sanz, sorprendiendo a sus fans al cantar "Mi soledad y yo", una de sus canciones más sentidas, su voz parecía tenue, en comparación con la forma en que el público se apoderó de la canción, entregado al unísono.

No fue el único que se lució su guitarrista y su solo fueron ovaciando por los 8 mis asistentes, en este, el segundo sold out consecutivo que logra con su "¿Y ahora qué? Tour".

Un sinsabor se apoderó de sus fans cuando no fue él quien rapeó, mientras sonaba "Try to save your song".

Los ánimos se exaltaron con "Hoy me siento bien", el tema con que regresó a la música este 2025 y que, por la entrega de sus fans a corearla, se evidenció que el músico español no vive de sus éxitos pasados, sino que se reinventa y sabe hacerlo muy bien; fue uno de los temas mejor recibidos de la noche.

"Es un privilegio y un honor empezar esta gira en Puebla, además de que la última gira la acabamos en Puebla y, ahora, la comenzamos, ¿casualidades?, no lo creo, que Dios me los bendiga, los quiero".

Sanz culminó la noche con un pequeño acústico de "Y si fuera ella" y "Lo ves" y, cuando parecía estar listo para abandonar el escenario, interpretó una versión muy rítmica de su mayor éxito "Corazón partido", prometiendo que pronto se reuniría con sus fans para seguir cantando juntos.