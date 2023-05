Alejandro Lukini se va de "MasterChef Celebrity" y no oculta su descontento

Alejandro Lukini no pudo esconder el coraje que le causó ser el primer eliminado de la tercera edición de "MasterChef Celebrity".

El actor y conductor no superó los primeros retos que se establecieron a él y sus compañeros, siendo el que peor desempeño tuvo, por esta razón el jurado decidió que no continuaría en la competencia de cocina más importante de la televisión.

“Para mí el no saber cocinar (fue lo más difícil)”, aceptó Lukini en una entrevista posterior para el programa.

Lee también: Erik Rubín revela que su separación de Andrea Legarreta fue una recomendación que recibieron en terapia

“Yo me manejo contra el reloj, yo sé trabajar con presión, quiero creer que era el menos presionado de todos, porque sé hacerlo, soy muy analítico y tengo un entrenamiento empresarial”, explicó.

Sin embargo al aire lo único que se vio fue a un participante molesto, que no sólo no se despidió de sus compañeros, sino que no agradeció los aplausos que le brindaron para despedirlo y ni siquiera volteó atrás antes de salir del foro.

“El proceso iba bien, pero el maldito huevo; me siento defraudado conmigo mismo, me siento muy mal porque soy muy competitivo”, señaló.

Junto a él, en la cuerda floja, estaba Emir Pabón y Jimena Longoria, quienes se salvaron de último momento.

En esta edición hay 20 participantes entre los que también se encuentran Poncho De Nigris, Paco Pelencia, Manu NNa, Ivonne Montero Lis Vega, Irma Miranda, Eduardo Capetillo Gaytán y Fabiola Campomanes, quienes en un principio superaron un reto que contenía proteínas como pescado, salmón y Marlín.

“Creo que es super importante mantener la calma para que como capitán puedas ayudar a tu equipo a que también mantengan la calma”, dijo Campomanes, quien fungió como primera capitana del equipo azul.

Los jueces en esta ocasión son el Chef Herrera, el único que regresa de otras ediciones, la chef Zahié Téllez y Poncho Cadena. El programa se transmitirá a partir de ahora todos los domingos en punto de las 20:00 horas.

Lee también: Detienen a la actriz Susan Sarandon en Nueva York

Ivonne Montero aseguró su lugar por una semana más después de presentar un platillo inspirado en su hija, algo que fue aplaudido. Mientras que con el “Torbellino de emociones”, de Lukini, fueron más exigentes.

“He estado llorando todo el tiempo porque fue mi parte analítica que me dijo no tenía las armas para ir a pelear una guerra”, contó Lukini.

“Para mí las críticas destructivas son parte del show, ellos (los chefs) están contratados para hacer televisión, en la vida real no puedes hacer eso, pero en personaje te puedes extrapolar”, agregó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc