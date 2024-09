En medio de nuevos rumores sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri, desaparecida desde 1986, Alejandro Basteri rompió el silencio y pidió respeto para uno de los capítulos más tristes de su vida.

La polémica inició hace unos días, cuando Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, reveló al programa de Yordi Rosado que mantuvo una relación amorosa con el hermano de Luis Miguel, y que, durante el tiempo que estuvieron juntos, éste habría recibido una llamada desde Italia, en la que le aseguraban que Marcela se encontraba en un convento.

Ante las palabras de la cantante, Alejandro reaccionó en sus redes sociales y no sólo negó rotundamente esta versión, sino que dejó claro que no tolerará que utilicen el nombre de su madre: "Dejen descansar la memoria de alguien tan importante, ya no busquen publicidad a costa de otras personas", escribió en una historia de Instagram.





Luis Miguel, Alejandro y Marcela Basteri, en una foto compartido por el hermano del "Sol" en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram





Además, el empresario aprovechó para desmentir otra teoría que ha circulado durante años, la cual asegura que Marcela podría ser una mujer, de nombre Honorina Montes y que, actualmente, vive en Argentina en situación de calle: "para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar. Mi mamá nunca hablo español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia", agregó.

En su mensaje, Basteri también hizo un llamado a los medios y al público para respetar la privacidad de Montes: "dejen en paz a esa señora que no tiene nada que ver", finalizó.









La desaparición de Marcela Basteri ha sido un tema de gran controversia y misterio durante más de tres décadas. A pesar de múltiples investigaciones y teorías, no se ha logrado confirmar su paradero y, tanto Luis Miguel como Alejandro han mantenido una postura reservada al respecto.

Sin embargo, en las últimas semanas, el tío de Michelle Salas ha sorprendido a sus seguidores al publicar fotografías inéditas de su madre y dedicarle emotivos mensajes.

