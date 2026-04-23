Guadalajara.— Damián Alcázar, protagonista de El infierno, reconoce que la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual será relevante para la exhibición de películas nacionales, pero insiste en que se requieren salas específicas para garantizar su presencia.

Apenas la semana pasada el Senado de la República, tras su paso por Diputados, aprobó la nueva legislación que obligará a los cines a promocionar un título mexicano dos semanas antes de su estreno y sostenerlo en cartelera mínimo 14 días.

También establece que las cadenas deberán destinar al menos el 10% de sus funciones a filmes mexicanos.

“Cualquier cosa que ayude, que impulse, a la exhibición del cine mexicano va a ser muy bueno, sobre todo para el propio cine, para que se recupere un poco, pero me parece que el 10% es nada”, considera Alcázar

.“Debemos tener pantallas especiales para ver cine mexicano, independientemente de los acuerdos comerciales internacionales; todas las ciudades grandes deberían contar, al menos, con una Cineteca”, agrega.

El actor ha sido, desde hace décadas, una de las voces más duras frente a la proyección de cine producido en EU en pantallas mexicanas.

“De pronto están bombardeando países y con sus películas nos venden ideologías”, subraya ahora.

Se encuentra en esta ciudad como invitado del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), al que no acudía por cuestiones de trabajo desde hace más de una década.

“Vengo de vago, vengo a comer, a las tortas ahogadas, a ver cine, a los conversatorios, pero vengo poquito porque siempre estoy trabajando”.

Entre narcos

Recién Alcázar abrió mercado en España, donde rodó Carcoma, una comedia negra en la que lleva el protagónico.

La cinta es dirigida por Ignacio Salazar-Simpson, productor de 1917 y Dolor y gloria, y en su elenco figuran, entre otros, María de Nati (El reino), Javier Godino (El secreto de sus ojos) y Salva Reina (El 47).

“Es un narco mexicano metido en un departamento lleno de españoles y digamos que es el más honesto de todos, porque es auténtico y, digamos, fiel a sus convicciones. El tema es que tiene cierto sentido del humor negro, sí hay violencia, pero también hay infortunios”, detalla el actor.

Ya tiene invitaciones para seguir trabajando en el país europeo, pero antes hará una cinta de exorcismos.

“El terror no es un género que viera, pensé en no hacerlo, pero luego dije: por qué no, está muy bien jugar en eso”, expresa.

Su aparición más reciente en una producción mexicana fue El Mochaorejas, basada en el caso real del secuestrador Daniel Arizmendi.