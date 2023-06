Alan Estrada, Jerry Velázquez y Noah Schnapp, famosos que han hablado orgullosos de su homosexualidad

"Love is love" es una frase que cada vez toma más sentido en nuestra sociedad, donde poco a poco se ha logrado que la gente tenga la libertad de amar a quien su corazón elija, sin importar el género, y aunque aún hay mucho camino por recorrer, algunos famosos han decidido hacer uso de ese derecho este año y hablar libremente de su orientación sexual. Uno de ellos fue el actor, director, cantante e influencer Alan Estrada, quien a través de un tuit decidió hablar de su homosexualidad, no por "salir del closet" sino por mostrarle a las personas que están pasando un mal momento por esta situación que no están solas.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, escribió Estrada justo después de la Navidad del año pasado, causando revuelo entre los internautas, quienes lo felicitaron por su valor y por dar este mensaje.

Jerry Velázquez se ha ganado la simpatía de la gente gracias a su trabajo en programas como "Me caigo de risa" o "Backdoor", al igual que su labor en teatro donde se encuentra actualmente trabajando en la obra "Smiley"; pero en enero pasado decidió dar un paso crucial en su vida y hablar abiertamente de su orientación sexual, al declararse abiertamente gay a través de un video en Instagram.

"Tenía mucho queriendo decir esto: soy gay, y me hace muy feliz poder decirlo. Llevaba mucho tiempo cuestionándome: ¿Por qué a pesar de que deliberadamente lo he dejado tan claro, nunca me he atrevido a decir las palabras tal cual? Y es porque siempre me sentí protegido al tener el beneficio de la duda", expresó Valázquez. El actor señaló que de esta forma no tenía que justificarse ante nadie, evitaba ser atacado por tomar de la mano a su novio en la calle e incluso que los hombres heterosexuales pensaran que los estaba conquistando, pero al final él era el que se sentía incómodo y limitado, sin mencionar el miedo a perder oportunidades de trabajo, porque los productores crean que alguien abiertamente gay no pueda interpretar a un heterosexual, pero al final invitó a otros colegas que están en su misma situación a aceptarse y hablar con la verdad, para que en un futuro "no haya un closet del cual salir".

El actor de "Stranger Things", Noah Schnapp, hizo lo mismo a los pocos días pero él uso la plataforma de Tik Tok, donde dio el siguiente mensaje: "Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de haber estado asustado en el clóset durante 18 años y todo lo que dijeron fue 'Lo sabemos"'. Lo maravilloso que sucedió con Noah, es que al mes de haber hecho este anuncio compartió un mensaje de texto que su abuelo le hizo llegar, donde decía que lo único que quería era verlo feliz siendo él mismo, que lo amaba por igual y se sintiera orgulloso de quién es, además de que apoyaba su honestidad, rematando con esto:"Te amo hasta la luna y de regreso".

Bella Ramsey, la estrella de la serie "The Last of Us", durante una entrevista con el New York Times, habló abiertamente de cómo le gusta ser llamada:

"Supongo que siempre he sido de género fluido. Si alguien me llama 'ella' no me importa, pero si alguien me dice 'él' es un tanto emocionante. Soy simplemente una persona. Tener género no es algo que me guste de manera particular, pero en términos de pronombre, no me importa nada".

Hace un par de semanas lo dijo en la versión británica de Vogue, que ahora se siente más libre de hablar al respecto y que lo más honesto es que se le nombre con el pronombre 'elle' (they/them), porque sigue en un proceso de autodescubrimiento. "Pienso realmente que la gente se ha dado cuenta de que no soy 100% heterosexual. Me dejo llevar un poco, ¿sabes? Es lo que me gusta decir", comentó Bella en dicha entrevista