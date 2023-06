Con realities, derriban tabúes de la cultura drag

Las pantallas de tv y dispositivos se han visto conquistados por divas que hacen honor al drag, un arte que está ganando terreno gracias a la aparición de programas y realities como RuPaul’s drag race, La más draga, Queen of the universe y Drag race México, entre otros, cuyos participantes han trascendido los bares y cabarets, para entrar a los hogares.

“Dar a conocer a la gente que el drag es mucho más que ponerte una peluca y maquillarte, el drag es un movimiento, es un grito de libertad, de expresión artística; además es muy divertido”, dice Regina Voce, quien ha participado en realities como Queen of the Universe.

Para otra reina de este movimiento, como es Liza Zan Zuzzi, quien formó parte de la serie La más draga, el que se viera esta clase de contenidos en México era algo impensable cinco o 10 años atrás, no sólo por mostrar a drags queens, también por dirigirse a la comunidad LGBT+.

Algo que secunda Peke Balderas, participante del mismo reality: “Estos programas han venido a generar este cambio en México, te lo digo yo que hacía show travesti y no había muchas drags; lo que han hecho es que la gente se enamore del personaje y se vayan quitando tabúes, abriendo mentalidades”.

Liza reconoce que también se han abierto más espacios para ellas, por eso ya no es extraño encontrarlas en el teatro, el cine y la televisión, porque les han dado más trabajo.

Programas como La Más Draga han tenido mucho éxito en la televisión y han promovido esta práctica con aceptación del público en varios países del mundo, Foto: Cortesía

La reina que llevan dentro

Aunque se puede pensar que el arte drag es exclusivo para la comunidad homosexual o trans, Julio Granados “La Lupe”, aclara que esto no es así.

“El arte drag no excluye a nadie, no hace a un lado a ningún género, hay hombres y mujeres heterosexuales que hacen drag, también hay chicos trans que son exponentes, no tiene que ver la preferencia, ni la sexualidad; lo bonito del drag es que exacerbas tu personalidad”, dice “La Lupe”, quien no oculta su barba y calva.

Por eso, Christian Peralta, quien está casado con una tapatía y tiene una hija, aclara que un producto como Drag Race México puede ir más allá del divertimento, porque al mostrar sus historias de lucha ayuda a niños y jóvenes que sienten inquietud por lo que ellas hacen, encuentran así modelos que los representen con dignidad y valores.

Drags de países como México, Brasil y EU (foto), integran la competencia de canto internacional, Foto: Cortesía

“La primera vez que hice drag me sentí diferente, me sentí más libre, como cuando tienes una máscara y puedes hacer lo que quieras”, explicó Rogelio Suárez, quien actualmente está en la obra Mentidrags.

Pero, ¿qué hace de una artista una buena drag queen? “Va de la mano de ser muy auténtica y fiel a ti misma, porque si no tienes esa lealtad a lo que eres, no se va a ver tu concepto”, comenta Lady Vallarta.

El drag también exige prepararse con investigación sobre la temática que quieren desarrollar, si es que quieren una propuesta bien hecha, según explica Peke Balderas.





Todas ellas celebran la llegada de estos proyectos porque, coiciden, le dan visibilidad al arte drag queen mexicano no sólo en el país, sino en el mundo.

“Tiene mucha fuerza visual con referencias mexicanas. México es muy fértil para el drag, convivimos con el surrealismo”, dice Lolita Banana, juez de Drag Race México y participante en la edición francesa.