Lo que para unos es un privilegio, para otros es una tragedia, como le sucedió a Aislinn Derbez, quien en entrevista con Yordi Rosado calificó su infancia como “muy traumática” porque “vivía bien aburrida”

La actriz contó que además de no poder salir y pasar sus tardes viendo telenovelas, su madre le exigía muy buenas calificaciones por lo que vivía tan estresada que hasta le daba “chorrillo” en los exámenes. “¿Te cae que la vida es esto?”, decía desde los seis años.

Las redes no tardaron en comparar sus declaraciones con las del gobernador Samuel García, quien confesó que lo más duro de su infancia fue que lo obligaban a jugar golf.

“Hay gente que ni en la abundancia se halla”, “¿Por qué no intervino el DIF?” y “Dios les da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, fueron algunos de los comentarios que convirtieron el tema en trend.

Adela Micha responde a sus detractores

Su amistad con algunos políticos o empresarios, sus comentarios sobre Silvia Pinal o los señalamientos de que si Maca Carriedo renunció al programa por recibir malos tratos de su parte… el caso es que Adela Micha siempre está en medio de las polémicas.

Sin filtros, la conductora de “La saga” responde sobre las críticas que puntualmente hacen sus detractores.

“La gente habla mal de mí, que si estoy vieja, que si traiciono a no sé quién, que si trato mal a no sé cuánto. ¿Y saben qué hago yo? Me pongo mis lentes para ver si me importa…”, dice irónica.

Adela Micha. Foto: Instagram @adelamicha

Jay de la Cueva, en el mercado sin glamour ni poses

Si hay alguien muy cercano a la gente es Jay de la Cueva. Han sido varias las veces en que, a través de las redes sociales, se comparten videos suyos saludando a la gente en la calle, de carro a carro; incluso, visitando tianguis para comprar una que otra chuchería.

La semana pasada, el músico mexiano estuvo en Perú probándose el traje típico de las mujeres y días más tarde, a su regreso a la CDMX, decidió ir -de noche- al Mercado de Jamaica para comprar flores. Así que, para sus fans, no será nada raro si lo llegan a encontrar caminando o con sus bolsas, porque vive su día a día con cero glamour y poses.

El músico vive su día a día sin poses Foto: Armando Pereda/ EL UNIVERSAL.

Lee también Ni tacos, ni TV, ni fotos; fans suplican ‘dejen en paz’ a Katy Perry