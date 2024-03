Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez aclaran el estado de su relación: ¿Están juntos de nuevo?

En febrero de este año, Asilinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron captados paseando por las calles de Madrid, tomados de la mano, lo que suscitó especulaciones entre sus seguidores sobre si habían retomado su relación.

La pareja, que era una de las más queridas por el público mexicano, anunció su divorcio en 2020. Posteriormente, Ochmann sorprendió al público con su relación con Paulina Burrola, que duró casi 2 años y también terminó en diciembre de 2023, lo que generó la posibilidad de que el amor entre los actores pudiera renacer.

Durante mucho tiempo, debido a que no deseaba seguir los pasos de su padre, Aislinn Derbez se negaba a ser actriz, hasta que al final dio su brazo a torcer. Foto: Clasos.

Después de la revelación de las controversiales imágenes, que fueron tomadas por la revista "Quién!", fue Eugenio Derbez, padre de Aislinn, quien durante la conferencia de prensa en la presentación de “LOL: Last One Laughing”, aclaró que en realidad su hija y Ochmann estaban filmando una película en el país mencionado, pero añadió que “donde hubo fuego, cenizas quedan”.

Ahora, Aislinn y Mauricio fueron vistos llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México y cuestionados al respecto del estado de su relación. Aislinn comentó: “Ay, pues muy relajados. Ya sabíamos que todo eso iba a pasar, la verdad, pero pues siempre nos hemos llevado bien. Siempre estamos con la niña. Vamos a diferentes lugares juntos. Ahorita tocó hacer esta película”.

Ambos afirmaron tener una excelente relación como familia y señalaron que el público aún no se acostumbra a verlos tan cercanos. Mauricio Ochmann mencionó: “Para mí ha sido muy divertido. Esto así es. No sé por qué no se acostumbran a que nos llevemos así de bien y tengamos esa conexión como familia”, durante una entrevista para “Siéntese quien pueda!”.

En cuanto a los comentarios de Eugenio sobre si su hija y el actor volverían a estar juntos, Aislinn respondió con diversión y una sonrisa. “¿Así dijo mi papá?... ¿Ya oíste?, Mira… Ya nos andan otra vez…”, mencionó la famosa a su expareja.