Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Para , el cierre de 2025 ha sido difícil de digerir. Así lo dejó ver al compartir en redes sociales un recuento íntimo de los últimos meses, acompañado de imágenes del funeral de su madre, , quien falleció el 24 de diciembre a causa de un infarto.

En su cuenta de Instagram, la actriz explicó que, además del dolor por la pérdida, atravesó una etapa marcada por distintos cambios personales: mudanzas, procesos de remodelación y una cirugía que había postergado durante mucho tiempo por miedo. A la par de estos retos, también vivió una experiencia significativa al participar en un retiro vinculado a su podcast La Magia del Caos.

“Un torbellino de esos que desconciertan y duelen, pero que te expanden de formas irreversibles. Y si algo tengo claro hoy es que el crecimiento, la belleza y el enorme potencial que vienen después del caos no aparecen solos”, escribió junto a una de las imágenes.

Funeral de Gabriela, madre de Aislinn Derbez. Foto: Instagram.
Las fotografías compartidas muestran distintos momentos del funeral, entre ellos el ataúd mientras una persona dedica unas palabras de despedida a Gabriela Michel, rodeado de coronas y arreglos florales. En otra imagen, Aislinn aparece visiblemente conmovida, derramando lágrimas mientras es abrazada por un hombre que, aparentemente, se trata de su hermano Vadhir Derbez.

En su mensaje de redes, también dedicó palabras de agradecimiento a quienes la han acompañado durante este proceso. “Las experiencias difíciles e incómodas no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande”, expresó.

Su hermano Vadhir tuvo una mención especial, ya que ambos compartieron una etapa de gran cercanía en los últimos meses. “Esa fiesta del último video en el retiro de @lamagiadelcaos me dio demasiada vida. Gracias @vadhird por siempre bailar quebradita conmigo”, añadió.

Foto: Instagram oficial.
Aislinn Derbez celebra junto a su famosa familia

Durante las fiestas decembrinas, Aislinn y su hija Kai se reunieron con parte de su familia. En sus historias de Instagram se le pudo ver junto a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, su hija Aitana y Vadhir.

Las publicaciones muestran momentos cotidianos de la celebración, como a Kai en pijama frente al árbol de Navidad, además de algunas de las actividades típicas posteriores a la Nochebuena, como convivir y jugar con los regalos que dejó Santa Claus.

Foto: Instagram oficial.
