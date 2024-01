“Aguas Siniestras”, una pesadilla en la piscina

El miedo a sumergirse en el mar después de ver películas como Tiburón (Steven Spielberg, 1975) fue lo que inspiró al director Bryce McGuire a escribir una película donde ahora el miedo se originara de una piscina y no en mar abierto donde, en apariencia, cualquier cosa puede salir de las profudidades.

McGuire cuenta que creció con películas como Poltergeist (Tobe Hooper 1982), de la cual se influenció para encontrar el corte de su nueva película: el terror que proviene de una casa maldita. En ella, además, retrata sus miedos personales al agua, así como experiencias paranormales, algo que, dice, ha atravesado a lo largo de su vida.

“Recuerdo cuando era niño, mi imaginación volaba cuando estaba en una piscina, sentía que no había sólo 10 metros de profundidad; cuando las luces se apagaban pensaba que podría ser mucho más oscuro, profundo y misterioso, por lo que la primera pregunta que me hice al empezar la película fue: ¿puedo capturar ese sentimiento en un espectador adulto?”, comparte en entrevista el cineasta.

Esa sensación de miedo a permanecer en una alberca es la misma que persiguió con la realización de Aguas siniestras, con el objeto de que los adultos puedan sentir lo que él de niño. Así, además de conjuntar lo que vio en Poltergeist y Tiburón: lograr que la gente encuentre desagrado por algo en específico, como las albercas.

“Es común saber de personas que no pudieron contra la naturaleza peligrosa del agua, quería capturar el peligro inherente del agua en el mar en el patio trasero, para que estuviera cerca de cualquiera que tenga una piscina o que vacacione en lugares donde haya una, que el terror esté mucho más cerca”, detalla McGuire.

En la historia, una familia decide mudarse a una nueva casa y cuando planea arreglar la piscina que se encuentra en el patio de la casa, descubrirá un peligro más allá de su entendimiento del que les será difícil deshacerse.

En la mente de las víctimas

Además del horror y la tensión presentes en el filme, el director asegura que los espectadores de Aguas siniestras encontrarán conflictos interesantes en cada personaje, así como en su manera particular para afrontar el terror.

“Tienes toda la diversión y sobresaltos de una película de terror, pero también se cuenta una historia que para mí se trata de los sueños, cada uno tiene un precio, cada sueño que tenemos requiere sacrificio. Entonces, es una especie de pregunta que plantea la historia: ¿a qué estás dispuesto a renunciar para tener lo que crees que necesitas para ser feliz?”, plantea McGuire.

Pero además de originar el miedo en el agua y combinarlo con las elecciones de vida de cada personaje, llevará el terror de la piscina a cada rincón de la casa de los protagonistas, que son interpretados por Wyatt Russell, hijo de Kurt Russell; la irlandesa Kerry Condon y la joven Amélie Hoeferle.

“Hay cosas en el mundo que no entendemos y he tenido algunas experiencias que se retratan en la película. Tuve un momento en el que realmente sentí la presencia de algo en la casa en la que nos estábamos quedando de vacaciones y eso me asustó. No sabíamos qué era eso pero a mí y a mi esposa nos aterrorizó, el pecho nos ardía.

“Mirábamos hacia algún lugar como el pasillo y ambos sentíamos que veíamos algo o que había algo allí. Todavía no sé cómo explicar esa experiencia, pero fue muy visceral e intensa”, describe el director.

Esas sensaciones son las que conjuntó Bryce para Aguas siniestras, que estrena en cines de México hoy: retratar a las albercas como un lugar siniestro y lleno de misterio.

“En otras películas, por ejemplo de corte juvenil o romántico, la piscina es símbolo de diversión, sexualidad, de placer, de disfrute, aquí buscamos romper eso, queremos que ese lugar ahora sea sinónimo de terror”, explica McGuire.

En cuanto a la filmación, McGuire recurrió a la nostalgia, pues si bien utilizó pantalla azul para algunas escenas, él y su equipo decidieron no recurrir a la animación en otras, utilizando en su lugar lentes antiguos y grandes angulares para hacer que la alberca pareciera igual de inmensa que el océano.