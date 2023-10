Adua Basteri, tía de Luis Miguel, revela que el cantante no quiso visitarla durante su visita a Italia

El último viaje de Luis Miguel al viejo continente, específicamente a Italia, tuvo un motivo muy especial: la boda de su hija, Michelle Salas, un evento que, hasta ahora, ha sido catalogado como uno de los más importantes del año y que reunió a dos importantes familias del espectáculo mexicano: la dinastía Pinal con los Basteri.

Aunque su visita a tierras italianas confirmaría que el cantante está haciendo todo lo posible por retomar su vida familiar, hay otra parte de su círculo cercano que ha descuidado por completo, pues su tía, Adua Basteri, reveló que no sólo no fue invitada al enlace; sino que el llamado "Sol de México" ni siquiera quiso verla, a pesar de que ella vive a tan solo unos kilómetros del lugar donde se celebró la boda.

En entrevista para el programa "Ventaneando", Basteri fue cuestionada sobre el enlace matrimonial; sin embargo, sorprendió al asegurar que no estaba enterada de la noticia, pues su sobrino lleva años son hablarle: "No lo sabía, ¿sabes? por qué, ya no me hablan (Ni Luis Miguel ni Alejandro)", dijo.

El alejamiento entre Adua y Micky habría ocurrido algunos años atrás, cuando ella acudió al programa local "¿Quién la ha visto?",para pedirle a sus sobrinos información respecto a Marcela, madre de Luismi y de quien no se sabe nada desde la década de los 80.

Adua también explicó que desconoce las razones por las que Micky ha tomado la decisión de alejarse, pero confesó que desearía volver a verlo y hasta le mandó un mensaje: "Salúdamelos, pero con toda el alma. Me gustaría verlos, pero no podría; no me siento bien, porque estoy discapacitada. Espero (verlos), pero tengo mis dudas, porque no quieren hablar conmigo", agregó.









Adua colaborará con Argentina para realizar la prueba de ADN a Honorina, supuesta madre de Luis Miguel

En días anteriores se dio a conocer que las autoridades argentinas habían pedido, de manera urgente, que se realizara una prueba comparativa de ADN entre una mujer llamada Honorina y Flavia e Ivana Basteri, primas de el astro; todo esto para determinar, de una vez por todas, si la apaciente psiquiátrica es o no la madre de Luis Miguel.

Al respecto, Adua detalló que ella también colaborará en el examen. Incluso. sus sobrinas le harán llegar los aditamentos necesarios para que mande su muestra y así haya menos margen de error, a pesar de no estar de acuerdo con el procedimiento: "Debe llegar un mensajero con un hisopo y me hacen (la toma)… lo enviarán a Argentina. No estoy acuerdo con nada y sabes por qué, porque quién sabe qué le pasó a mi sobrina", explicó.





El paradero de Basteri se desconoce desde hace más de 30 años. Foto: EL UNIVERSAL, archivo





