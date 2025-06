Adriana Fonseca tomó la decisión de internar a su padre Hugo Fonseca en un asilo, su papá padece Alzheimer, un trastorno cerebral degenerativo que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es la causa más común de demencia, y aunque puede afectar a personas de diferentes edades, es más común en adultos mayores.

La actriz se sinceró en una entrevista con "Talentos Latinos", sobre la situación que enfrenta su padre y ella como hija, pues admitió que trabaja con una psicóloga la culpa que siente por no poder hacerse cargo de su padre, ya que su trabajo, y el que viva en Estados Unidos, son parte del impedimento para que sea ella quien cuide de él.

Sin embargo, lo visita con frecuencia y en el lugar en donde está, ubicado en Veracruz, lo atienden muy bien las 24 horas del día, además es un sitio religioso en el que su padre se siente a gusto.

Fonseca, quien ha sido protagonista de telenovelas como "Pueblo chico, infierno grande", "Gotita de amor" y "Mi fortuna es amarte", admitió que en parte tomó la decisión a partir de la experiencia familiar, pues su padre fue cuidador de su madre y no la pasó nada bien.

“Mi padre se hizo responsable de su madre, mi abuelita, y él quedó muy mal, aparte mi abuela no la pasó bien. Con base en esa experiencia y tomando en cuenta que yo no vivo en México, voy y vengo mucho, Yo no tengo las condiciones especiales para atenderlo. Decidí meterlo a un lugar especializado. Ahora está bien, pero no deja de ser triste verlo así, verlo decaído. Pero está estable. Está bien. Lo cuidan. Él necesita cuidado 24 horas. Es como si fuera un bebé grandote y pesado”, detalló.

La actriz Adriana Fonseca con su papá en el Día del Padre.

Adriana Fonseca afronta críticas en redes por su decisión

Adriana Fonseca compartió que fue muy complicado el momento en el que tuvo que decirle a su padre que lo internarían en un lugar donde estaría bien atendido; la actriz siente culpa y acude al psicólogo desde hace años para poder manejarla.

“No es una decisión fácil. Me tocó decírsela y a mí me rompió el corazón decírselo a él. Lo he tenido que trabajar mucho en terapia, trabajar la culpa. La culpa no es buena. He tenido que entender que no es mi culpa”

Fonseca no sólo ha tenido que lidiar con la enfermedad de su padre, sino también con los ataques y críticas que ha recibido en redes por su decisión, pues la llaman malagradecida y cruel por "no atender a su papá".

“Han sido momentos difíciles y no solo enfrentar la decadencia de mi papá y su demencia de Alzheimer que él sufre, sino también mucho ataque en redes, de por qué no lo cuido yo, por qué no me hice cargo. Aunque cada vez trato de que me afecte menos, hay cosas que duelen”, expresó.

Sin embargo Adriana Fonseca también recibió buenos comentarios sobre su decisión:

"Es que podemos criticar y juzgar mucho pero una cosa es estar viviendo una situación similar con un familiar, cuando no tienes el suficiente tiempo para hacerlo porque es mentira que vas a dejar de trabajar y de hacer tu vida para hacerlo y es muy difícil y doloroso cada quien sabe lo que siente y lo que vive", se lee.

