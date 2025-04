Leticia Calderón ha sido criticada por haber internado a su madre, doña Carmen León, en una casa de retiro. Sin embargo, la actriz hace caso omiso a los señalamientos, afirmando que fue su propia progenitora quien le pidió que no acondicionara su casa para recibirla, ya que, aparentemente, no quería darle "lata".

La actriz fue captada a su regreso de Las Vegas, junto a su hijo mayor Luciano; juntos, viajaron a la ciudad estadounidense para vacacionar algunos días.

A propósito de este viaje, Calderón desacreditó los rumores que sugieren que se encuentra en una mala racha económica, debido a que, presuntamente, habría vendido un departamento y uno de sus vehículos.

Lety afirmó que, de ser así, no se habría podido dar el lujo de viajar a Estados Unidos:

"Soy tan pobre que no pude irme a Las Vegas, ni comprar nada", respondió sarcásticamente.

Dentro de los gastos que está posibilitada a hacer es solventar los pagos de la casa de retiro donde se encuentra su madre, pues asegura que se trata de un lugar muy costoso que, gracias a su trabajo, puede pagar.

"No es barato, no, no es barato pero lo puedo pagar yo, gracias a Dios tengo un trabajo que me permite pagarlo por algunos años, todavía", indicó.

Calderón no escatima en gastos, pues dijo que, luego de todo lo que su madre ha hecho por ella, sus hermanos y sus hijos, es lo mínimo que ahora le toca.

"Se lo merece, lo que cobren, la verdad es que mi mami se lo merece porque ha sido una gran mama, fue una gran esposa, es una gran abuela y, todo lo que implica eso, vale la pena".

Además, aseguró que no se trata de un asilo, sino de una casa en donde su mamá se encuentra muy cómoda, conviviendo con personas de su edad.

"Mi mamá no está en un asilo, es una casa de retiro, es una residencia, es como un hotel, los tratan increíblemente bien, está feliz y yo también porque la tratan muy bien, tiene doctor, enfermeras 24 horas, se la pasa jugando cartas, les llevan música en vivo, se la llevan al museo, al teatro, al parque...".

Indicó que, hay días en que, hasta doña Carmen tiene la posiblidad de tomarse una copa de licor.

"Está con gente de su edad, platicando, tomándose su tequilita, todo mundo la puede visitar, está feliz", reiteró.

Finalmente, aclaró que, si su madre vive en la residencia es porque ella se lo pidió, ya que cuando Lety estaba dispuesta a acondicionar una habitación de su hogar para recibirla, doña Carmen se negó.

"Yo quería que estuviera conmigo, pero ella, ya sabes... no quería dar lata, que no, que qué pena; yo ya tenía todo para hacerle una recámara, arriba, divina, en mi casa y dijo que no y, la verdad que, a la larga, tuvo razón".

Destacó que, aunque su madre ya vive en la casa de retiro, va por ella cada fin de semana para que lo pasen juntas, de hecho, confió que, por estas vacaciones, doña Carmen dejó el centro para pasar unos días con su hijo Mario.

"No la dejamos ni un sólo fin de semana, nos dice ´hija, si no puedes venir, no vengas´, y yo ´no, sí voy a venir por ti mamá´, porque se la pasa muy agusto", profundizó.

melc