Adriana Barraza continúa fortaleciendo su presencia en Hollywood con su participación en Cut off, la nueva comedia de Warner Bros., dirigida, protagonizada y coescrita por Jonah Hill, informó Variety.

La historia, una trama que combina humor y crítica social, sigue a dos hermanos adinerados que son repentinamente desheredados por sus padres. Barraza interpretará a la cuidadora de la familia, un personaje descrito por el medio estadounidense como “entrañable”.

El rodaje está previsto para este otoño en California y es una de las pocas comedias de gran estudio que filmará en ese estado en 2025.

Recibió un crédito fiscal de 10 millones de dólares, y su estreno mundial está programado para el 17 de julio de 2026, según Variety.

El elenco lo integran también Bette Midler (Abracadabra), Kristen Wiig (Damas en guerra), Nathan Lane (La jaula de las locas) y el propio Jonah Hill (El lobo de Wall Street), quien escribió el guion junto a Ezra Woods.

La cinta será producida por Matt Dines y Ali Goodwin bajo el sello Strong Baby, con supervisión de Jesse Ehrman y Zach Hamby para Warner Bros.

Suma historias

Con más de cinco décadas de carrera, Barraza es una de las intérpretes latinas más reconocidas del cine y la tv.

Fue nominada al Oscar como Actriz de reparto por Babel (2006) y ha participado en producciones como Amores perros, Cake (junto a Jennifer Aniston) y Súperheroicos, de Robert Rodríguez.

En 2024, recibió una nominación al Emmy Internacional por El último vagón, producción de Netflix. Ese mismo año participó en la película Blue Beetle, de DC Studios, y concluyó la serie El gato que se estrenará en 2026.

Además, filmó en Australia la cinta de acción Runner, junto a Owen Wilson y Rodrigo Santoro, en la que interpreta a una mujer involucrada en una persecución.

