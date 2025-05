Madrid.— Adriana Barraza recuerda, entre risas, que durante el rodaje de Blue Beetle, su personaje, una abuela de armas tomar, usaba una metralleta que aunque era de utilería pesaba 16 kilos y no era fácil poder maniobrarla.

“Yo decía, mejor denme la de verdad, más que la espalda (que doliera), eran las rodillas, pero me las inyectaba, cuando uno está en el set, no siente, sino después”, narra.

Ahora, para la serie El Gato, en la que habrá un justiciero interpretado por Diego Boneta, cualquier cosa que hubo de acción no la tomó mal parada, de hecho la disfrutó.

En dicha producción, de la que recién concluyeron las grabaciones, Barraza interpreta a la madrastra del personaje protagónico, un joven que descubre que su padre fue un justiciero en la década de los 70.

Dolores Heredia y Alfonso Dosal integran el elenco de esta historia ubicada en un mundo millonario, basada en el comic El Gato Negro, de Richard Domínguez.

“Vamos a ver muchas cosas desde el primer capítulo, yo soy la mente maestra de muchas cosas, es una señora que es más grande y tampoco puede hacer tanta acción, aunque se le echa”, revela.

La producción iba a ser dirigida por Robert Rodríguez pero finalmente por cuestiones de agenda no se concretó. La responsabilidad de llevar a buen puerto el guion es de, entre otros, los mexicanos Fernando Frías y Natalia Beristáin.

Es la cuarta producción en el mundo de superhéroes en que Barraza, nominada al Oscar 2007, tiene presencia. La también actriz de Arrástrame al infierno estrenó en plena pandemia We can be heroes, del ya citado Rodríguez, en la que era una mujer que enseñaba a niños a usar sus poderes.

Durante 2023 se estrenó Blue Beetle, el primer héroe latino, en la que era la abuela revolucionaria del personaje central.

El mes pasado, Adriana Barraza acudió a la 12 entrega de los Premios PLATINO, que reconocen a lo mejor del cine y series de Iberoamérica.

En su momento fue reconocida con el Platino de Honor, galardón que han alcanzado otros como Antonio Banderas, Diego Luna, Ricardo Darín y Carmen Maura.

Con teatro

La actriz intenta que Madre, monólogo que habla sobre los desaparecidos y con el que festejó en 2023 sus 50 años de carrera, tenga cabida en teatros mexicanos.

Ya tiene invitaciones para presentarse en Chihuahua, pero le gustaría contar con más plazas para dedicarse de lleno a la obra; el tema de las madres buscadoras le interesa.

“Quisiera tener tiempo para llevarlo, debo parar de hacer películas para eso, espero se logre”.