Adam Driver, actor que interpretó al villano Kylo Ren en la tercera trilogía de “Star Wars”, reveló en una entrevista que sentía que su personaje aún tenía una historia por contar. Sin embargo, Disney habría cancelado este proyecto.

En entrevista con AP, el actor dijo que habían presentado el proyecto junto a Lucasfilm y que este habría sido una secuela directa de “Star Wars: El Ascenso de Skywalker”, estrenada en 2019, donde su personaje se redime al final de la cinta.

“Había estado hablando de hacer otra desde 2021. Kathleen (Kennedy) me contactó. Siempre dije: con un gran director y una gran historia, estaría allí en un segundo. Me encantó ese personaje y me encantó interpretarlo”. dijo Adam Driver.

Además, el actor confesó que el nombre de la película iba a ser “La caza de Ben Solo”; sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse, ya que Disney decidió darle otro rumbo a Star Wars de la mano del director Dave Filoni.

La película del personaje del personaje Ben Solo habría sido dirigida por Steven Soderbergh, el realizador de “La estafa de los Logan”, quien ha destacado por sus películas de atracos y thrillers.

El director Soderbergh y la guionista Rebecca Blunt habrían presentado la historia a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, y al director creativo Dave Filoni, quienes en un principio se mostraron interesados en el proyecto, pero después lo descartaron.

A través de un comunicado, Soderbergh dijo: “Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Lamento que los fans no puedan verla”.

De momento, aunque sin Adam Driver, el universo de “Star Wars” tomó otro rumbo, con series en Disney+ como “The Acolyte” o la próxima película “The Mandalorian & Grogu”, que se estrenará el 22 de mayo de 2026 en cines.

