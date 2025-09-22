Más Información

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Freeman explora el génesis de la imagen

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

” estrenó su primer tráiler oficial, sorprendiendo a los fanáticos con nuevos detalles y pistas sobre la trama.

Hace apenas unas horas y, a través de sus redes sociales, Disney y Lucasfilm revelaron las primeras imágenes de esta cinta que traerá de regreso al cazarrecompensas y al simpático Grogu.

Aunque apenas es un adelanto de lo que los seguidores podrán ver en 2026 próximo, el clip deja ver que ambos personajes deberán unirse, una vez más, para salvar a la galaxia de las fuerzas imperiales.

Pedro Pascal retomará su papel como Din Djarin, mientras que Grogu continúa desarrollando sus habilidades en la Fuerza.

La historia se ubicará tras los eventos de la temporada 3 de la serie, con enfrentamientos contra remanentes imperiales, criaturas gigantes y desafíos que pondrán a prueba la relación entre el Mandaloriano y su aprendiz.

Entre los nuevos personajes destacan Sigourney Weaver como la piloto Ward, Jeremy Allen White interpretando a Rotta, hijo de Jabba el Hutt y Jonny Coyne como un oficial imperial.

Estrenan nuevo póster de la película

Disney y Lucasfilm también presentaron el póster oficial de esta historia, el cual causó euforia entre los usuarios ya que regresa al estilo que usó en los primeros episodios de la franquicia.

La película “” llegará a los cines el 22 de mayo de 2026, lista para competir con los estrenos del verano y expandir la historia de la galaxia muy, muy lejana.

