Si alguna vez fuiste al cine a ver la segunda trilogía de “Star Wars”, seguramente recuerdas el cartel con la imagen de Darth Vader y una nave imperial aproximándose hacia ti, como si se tratara de una ilustración tridimensional.
El artista detrás de esa y muchas otras imágenes icónicas fue Drew Struzan, considerado uno de los diseñadores más influyentes en la historia del cine moderno. Desde 1975, su trabajo ha acompañado el lanzamiento de películas legendarias como “Indiana Jones”, “E.T., el extraterrestre”, “Blade Runner” y “Harry Potter”.
Struzan, quien falleció a los 78 años, dejó un legado visual de más de 200 carteles cinematográficos que marcaron a generaciones de espectadores, convirtiéndose en sinónimo de la época dorada del arte ilustrado en Hollywood.
Los inicios de Drew Struzan
Nacido en Oregon, Estados Unidos, el 18 de marzo de 1947, Drew Struzan comenzó su carrera vendiendo sus primeras obras mientras aún era estudiante. Más adelante fue contratado por la compañía Pacific Eye & Ear, donde diseñó la portada del icónico álbum “Welcome to My Nightmare” de Alice Cooper.
Su talento lo llevó rápidamente al cine. En sus primeros años trabajó en los pósters de cintas como “Squirm: Gusanos asesinos” (1976) y “El imperio de las hormigas” (1977).
Poco después, colaboró en el cartel de “Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza” lo catapultó al reconocimiento mundial y lo vinculó durante 35 años con la productora de George Lucas.
Los carteles más recordados de Drew Struzan
A lo largo de su carrera, Struzan se consolidó como un referente del arte cinematográfico junto a otros grandes ilustradores como John Alvin y Saul Bass. Sus composiciones, caracterizadas por un estilo realista y luminoso, lograron capturar la esencia de los personajes y el espíritu de cada historia.
Entre sus trabajos más emblemáticos destacan:
“E.T., el extraterrestre” (1982)
“Blade Runner” (1982)
“Rambo: Primera sangre” (1982)
“Regreso al futuro” (1985)
“Harry Potter y la piedra filosofal” (2001)
“Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca” (1997, edición especial)
El legado de Drew Struzan trasciende el tiempo y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y diseñadores. Su trabajo no solo embelleció las marquesinas de los cines, sino que también ayudó a definir la identidad visual de algunas de las franquicias más queridas de la historia del cine que marcaron a niños y adultos.