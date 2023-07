Actriz de "La fea más bella" revela que tiene un tumor cancerígeno

La vida de la actriz Rosita Pelayo, conocida por su inolvidable papel como Lola Gutiérrez en la exitosa telenovela "La fea más bella" de Televisa, ha dado un giro inesperado que ha conmocionado a sus seguidores. Hace unos días, compartió públicamente su profunda preocupación por un posible diagnóstico de tumor maligno.

La famosa dio a conocer que descubrió una masa en su cuerpo, por lo que acudió a una serie de exámenes médicos para determinar su estado, tras esto, Pelayo no tuvo buenas noticias.

Fue durante una de las emisiones de “De primera mano”, que Gustavo Adolfo Infante explicó que la también conductora había sido diagnosticada con cáncer.

“Me mandan el siguiente mensaje, con la mala noticia de que la Pelayo sí tiene un tumor y es cáncer. Lo bueno es que está encapsulado”, expresó.

Asimismo, el conductor agregó que la propia actriz le había dado la autorización de compartir la noticia.

Los estudios de Rosita Pelayo

Anteriormente, Rosita comentó que se estaba preparando para recibir el diagnóstico: “Ayer me hice los últimos estudios que son tomografías, con contraste y no sé qué. Eso todavía no me dicen qué, que eso es lo importante que tiene que saber el doctor y la biopsia que me hicieron de esa bola, todavía no me dicen”, mencionó al respecto.

“A mí lo que me dejó nerviosa es que el doctor, quiero pensar que se equivoca, porque dijo, cuando vio la foto de la bola. Dijo uy no, no, eso es maligno, y yo dije '¡¿qué?!’... Así dijo, pero como yo digo, ‘ay no creo que tan abusado’”, continuó.

No obstante, la famosa agregó que el médico le informó que, independientemente de si el tumor fuera benigno o maligno, aún había tiempo para tomar medidas.

“Ahorita como yo lo veo, puedo quitar todo y ya no necesitamos ni quimios, ni nada’”, compartió.

Además, mencionó que si encontraban ramificaciones, entonces tendría que someterse a quimioterapias.

A lo largo de más de cuatro décadas, Rosita Pelayo ha lidiado con la artritis reumatoide degenerativa, una condición que la ha llevado a valerse de una silla de ruedas. Sin embargo, está desafiando un nuevo panorama de salud.

