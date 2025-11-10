Más Información

Además del entretenimiento que brindan las telenovelas, algunas de estas producciones intentan cumplir una función social.

En el caso de Mi verdad oculta, que se estrena hoy por Las estrellas y que aborda el tema del abuso sexual, también tiene como uno de sus propósitos que quien la ve y se encuentre en una situación parecida a la de sus personajes, se anime a alzar la voz y tomar acción en contra de quienes los lastiman, humillan o agreden.

El melodrama que está protagonizado por Chris Pascal, Andrés Palacios, Susana González y Ana Paula Martínez aborda el tema de las violaciones que, pese a ser complejo, considera uno de sus protagonistas, es de enorme importancia tocarlo en televisión.

“Hay personajes intensos, que tenemos también en la sociedad; yo espero que la gente vea esta historia, y pueda ver también esas red flags de cada personaje que no es tan bueno, porque hay muchos allá afuera que no las ven”, dice Pascal.

El actor agrega que estas situaciones se tocan siempre con el fin de que la gente busque ayuda y sepa que siempre hay quien ha vivido cosas similares y ha encontrado opciones de ayuda.

El elenco está bien consciente del papel social que juegan las telenovelas y de que ellos, con sus interpretaciones, de heroínas o de villanos, fungen como ejemplo, como figuras de confianza hacia la audiencia que los ve diariamente.

Entretenimiento con responsabilidad

Aunque todos coinciden en que su principal objetivo es el entretenimiento, no pasan por alto la responsabilidad que su profesión.

“(Hay que) detener el abuso, que no lo normalicemos, hay muchísima gente involucrada, dispuesta a defender y a hacer pagar de alguna manera a todas esas personas que cometan estas faltas, es increíble que a estas alturas de la existencia humana sigan sucediendo situaciones así”, añade Andrés Palacios.

“Es muy importante, las violaciones y agresiones pasan seguido y la gente como que lo tiene muy normalizado, podemos crear conciencia y a base de los personajes, que la gente se refleje en nosotros y pueda sanar un poquito esos traumas que tiene”, afirma Ana Paula Martínez.

La producción de Carlos Moreno cuenta la historia de Aitana, quien fue violada en su juventud y ahora enfrenta a sus agresores; al convertirse en la enfermera de la madre de ellos, planea vengarse.

