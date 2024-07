Actor de "El Señor de los Cielos", Tommy Vásquez, denuncia que un conocido intentó acabar con su vida

El actor Tommy Vásquez, conocido por interpretar a “El Tijeras” en “El señor de los Cielos” y por participar en otras series como “El Capo” y “La Mariposa”, denunció a través de redes sociales que una persona cercana a su círculo intentó arrebatarle la vida.

Mediante una serie de videos en Instagram, Vásquez explicó que el incidente ocurrió mientras estaba en una reunión en casa de un amigo con quien estaba iniciando una amistad debido a sus intereses comunes en la equitación, y en la que había otros familiares presentes.

Cabe mencionar que el propio actor decidió asistir al encuentro con su hijo, su pareja y su madre, y en algún momento, solo quedaron los adultos haciendo una fogata mientras discutían diversos temas, entre ellos la política.

“Esta persona hace la pregunta que cambia todo y me dice, usted por quién votó y yo le respondí que por Gustavo Petro", actual presidente de Colombia.

La elección irritó profundamente a su anfitrión, Germán Gaviria, quien se identificó como primo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Según la versión del actor, fue en ese momento cuando comenzó la agresión.

"Cuando le dije por quién voté, viene hacia acá y me golpea. Cuando pasa esto a mí ya no me gusta. Sin alterarme dije ‘a mí no me toques, ni tienes por qué venir a pegarme, bájale porque ya te estás metiendo en otro tema’", dijo Tommy Vásquez al programa “La Red” de Caracol TV

El actor mencionó que Germán desenfundó un arma y le apuntó al pecho, amenazando con matarlo.

“Y mi mamá empezó Ay, por favor Germán, cálmese”. Y nadie entendía lo que sucedía”, dijo Vásquez.

El famoso temió por la vida de su familia, pero trató de manejar la situación con calma, cuestionando a su amigo si de verdad lo estaba amenazando por un tema político.

El actor recuerda que, en un instante, su madre suplicó a la persona que no lo matara, y él se volteó y le dio un golpe con la pistola en la cabeza

"Ahí es donde le dije ‘mátame a mí’. Lo distraje, cogí a mi mamá como pude, la saqué, saqué a Milena (esposa) y cerré la puerta", detalló.

Una vez que se quedaron solos, las amenazas continuaron hasta que la esposa del agresor intentó detenerlo.

Tras el incidente, Tommy se asesoró con abogados y presentó la denuncia correspondiente. Además, documentó parte del proceso con sus seguidores.

“Lo más importante es el trauma que tiene mi mamá. No ha podido dormir, se siente muy afectada. Eso no tiene ningún precio y me tiene bastante molesto”, añadió.

Asimismo, describió la situación como algo terrible y aseguró va a escalar el tema hasta donde "me toque escalarlo".