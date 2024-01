Acosador de Taylor Swift ha rondado su casa al menos 30 veces en dos meses

Taylor Swift tiene millones de fans alrededor del mundo que la aman, la idolatran y la quieren bien, sin embargo, hay "fans" que están obsesionados con ella, al grado de acosarla y merodear por uno de sus departamentos en Nueva York varias veces al día.

Es el caso de David Crowe, un hombre que ha sido arrestado tres veces tras ser sorprendido intentando entrar a la casa de la cantante, así lo reporta el diario New York Post, donde se informó que dos horas después de estar en la corte por merodear alrededor de la casa de Taylor, el hombre apareció nuevamente en el barrio de la cantante y fue arrestado de nuevo.

El sábado, varios medios reportaron que el sujeto, identificado como David Crowe, fue detenido tras llegar hasta la puerta del apartamento de la cantante Taylor Swift en el vecindario de Tribeca, en Manhattan.

La policía indicó al diario estadounidense que recibió una llamada sobre un hombre con comportamiento errático en la calle donde se ubica el edificio en Tribeca.

Al llegar, los agentes de la policía conversaron con el hombre y después de unos minutos, lo esposaron, sin que mostrara resistencia. Las autoridades indicaron al diario que había una orden de arresto en su contra.

¿Quién es el acosador de Taylor Swift?

El hombre obsesionado con Taylor Swift se llama David Crowe, es alto, blanco, con barba y cabello castaño y desaliñado, que según los reportes vestía ropa invernal al momento de sus detenciones.

Según información del portal ABC, la policía llegó por tercera vez y lo detuvo por un cargo de desacato penal tras haberse emitido una orden de alejamiento durante su comparecencia del miércoles por la mañana, después de presentarse dos cargos por acoso y dos cargos de acecho a la cantante.

Durante el juicio, se dio a conocer que Crowe ha aparecido en la casa de la intérprete de "You Belong With Me" al menos 30 veces en los últimos dos meses.

De acuerdo a TMZ, las fuentes policiales aseguran que el hombre es "consciente de lo que está haciendo y es elocuente. Está obsesionado con ella y no puede mantenerse alejado de donde vive".

Se sabe que Crowe es de Seattle, tras el juicio él aseguró que iba a tomar un vuelo de vuelta a su casa, pero . la policía no ha encontrado evidencia de ello; lo alarmante, asegura ABC, es que en esta tercera detención Taylor sí estaba en Nueva York y no está claro si la cantante de 34 años estaba en el interior de su casa cuando Crowe fue detenido.

