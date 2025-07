El cariño no se apaga con el paso de los días. Jessica y Erika, hijas de la reconocida "estilista de los famosos", Silvia Galván, rindieron homenaje a su madre a tres meses de su fallecimiento.

Silvia, quien a lo largo de su trayectoria profesional trabajó con artistas como Cynthia Klitbo, Raquel Bigorra y Verónica Castro, perdió la vida el 16 de abril de 2025 tras una breve pero intensa batalla contra el cáncer de estómago.

A través de redes sociales, Jessica, también estilista, y su hermana compartieron un mensaje lleno de amor y tristeza por la ausencia de la profesional.

En la publicación en Instagram se puede leer: “Han pasado 3 meses desde que partiste y sigues presente en cada pensamiento, en cada historia que contamos y en nuestro corazón”. El post estuvo acompañado por una fotografía de Galván sonriendo a la cámara.

En ese mismo texto, las hijas agradecieron las enseñanzas que les dejó su madre: “Gracias por no soltarnos y seguir dándonos fuerza para seguir adelante. Te amamos y extrañamos mucho, mami”.

Diversas figuras del espectáculo manifestaron su cariño. Silvia Pasquel expresó cuánto extraña a la estilista, mientras que Itatí Cantoral escribió: “Te amaré siempre”.

El amor de incondicional de Jessica y Erika

Desde que fue diagnosticada un mes antes de su muerte, Jessica y Erika mostraron fortaleza y amor incondicional para Galván. A Silvia se le detectó cáncer en etapa cuatro tras una cirugía delicada. Sin embargo, la causa de su fallecimiento fue un infarto ocurrido durante un tratamiento en el riñón, mientras recibía quimioterapia, según relató Jessica Galván a Televisa Espectáculos.

Jessica explicó que tras recibir el diagnóstico, su madre regresó a México con buena actitud, hacía ejercicio y se sentía acompañada. Pero cuando fue internada por una inflamación en el riñón, no resistió. “Cuando nos dieron el diagnóstico, nos dijeron que ya no había nada que hacer, pero mi mamá era una mujer guerrera. Dijo: ‘No me voy a rendir. Si hay una opción de tratamiento, lo vamos a intentar’. Y fue su decisión. La apoyamos”, contó.

Silvia dejó en regla sus asuntos legales relacionados con la herencia y el negocio familiar. Sus hijas se han encargado de mantener vivo su legado como estilistas.

Jessica agregó: “Tenemos un equipo muy bueno, de toda la vida, que ya trabaja con fluidez. Nosotras estamos presentes, por supuesto. Más allá del legado, lo más importante para nosotras es conservar su esencia. Esa parte le corresponde a mi hermana y a mí, porque la esencia de mi mamá es única”.

