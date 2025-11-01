Quienes conocían a la productora Magda Rodríguez (q.e.p.d.), la definen como una mujer incansable, ya que su día comenzaba en la madrugada y no paraba hasta cerca de la medianoche, tiempo en el que su energía no bajaba y mucho menos su buen humor.

En la última etapa de su vida tenía bajo su responsabilidad tres programas, el matutino "Hoy", "Laura sin censura" y "Guerreros", por lo que no era extraño verla ir y venir de un foro al otro, pero en ninguno comenzaba a trabajar si no sonaba una campana para atraer buena energía, y a ella eso le sobraba, según explicó Andrea Legarreta en el primer programa que realizaban sin su presencia, el 1 de noviembre de 2020.

Ese día, justo en la celebración del Día de Muertos, sus compañeros de trabajo y el público que la seguía en sus diversos proyectos, fueron sorprendidos con la noticia de su muerte, la cual llegó mientras Magda dormía, la causa de su deceso fue shock hipovolémico, es decir, su cuerpo perdió una gran cantidad de sangre debido a un sangrado del tubo digestivo, tenía 57 años.

Su hija Andrea Escalona, tan sólo un día después de la pérdida de la productora, reveló que sus cenizas descansarían en Villa del Carbón, donde están sus abuelos, bisabuela y uno de sus tíos. De esto ya han pasado cinco años, pero aseguran que aún se puede percibir la presencia de Magda en el foro 16, donde se graba "Hoy".

Andrea Escalona y su mamá Magda Rodríguez. Fotos: Instagram

Según explicó Escalona, para su madre su máximo sueño era trabajar en Televisa y producir el programa "Hoy", algo que se le concedió durante un poco más de dos años, tiempo en el cual formó un equipo muy sólido, encabezado por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley, quienes en su momento la recordaron como una jefa exigente, divertida y empática, pero sobre todo con la habilidad de manejar a equipos grandes, claro está, siempre teniendo a su lado a su hermana Andrea Rodríguez, quien fue su mano derecha hasta el día de su muerte y la que continuó con sus proyectos.

El camino que la llevó hasta su meta en Televisa, comenzó prácticamente desde el momento en que nació, ya que su familia estuvo siempre relacionada con el ambiente artístico, tan sólo fue nieta de la actriz Ada Carrasco, hija de los actores Malena Doria y Jorge del Campo. Aunque estudió Derecho, también llevó a la par la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Comenzó conduciendo un programa infantil llamado "Vamos a jugar jugando", que se transmitía por Canal 5, en la década de los 80; también participó en telenovelas como "Días sin Luna" (1990), que produjo Juan Osorio. Como productora estuvo al frente de proyectos como Enamorándonos, Con sello de mujer, La academia (TV Azteca), Laura sin censura, Guerreros 2020, Hoy (Televisa), y Un nuevo día (Telemundo), el cual le dio un Emmy en 2014.

Magda no tuvo oportunidad de probarse en su faceta de abuela, ya que Andrea Escalona tuvo a Emilio, su primogénito, hasta 2022, pero la conductora está segura que su mamá lo mandó para ella al igual que a su esposo, el empresario Marco Estrada. Andrea recientemente recordó a su mamá en lo que hubiera sido su cumpleaños 62, el pasado 22 de octubre, asegurando que todos los días la recuerda y este 1 de noviembre no será la excepción, ya que llega a su aniversario luctuoso número cinco.

