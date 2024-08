En las últimas semanas el nombre de Ricardo Peralta ha estado envuelto en la polémica por su participación en “La casa de los famosos México”, y es que el youtuber ha hecho algunos desafortunados comentarios que le han valido fuertes críticas y su cancelación en las redes sociales, como cuando acusó a Arath de la Torre de homofóbico.

Alguien que conoce de cerca a Peralta es la actriz Karla Sofía Gascón, pues ambos compartieron créditos en el programa “MasterChef Celebrity”.

“Él es un niño muy inteligente, con cosas muy buenas y otras no tanto como todos los seres humanos. Le deseo que le vaya muy bien”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

De lo que no quiso hablar fue del escándalo que el youtuber ha generado en el famoso reality de Televisa, incluso, aseguró que no está enterada de lo que ocurre en la casa pues sigue promocionando la cinta“Emilia Pérez” con la que ganó este año el premio a Mejor actriz en Cannes.

“No sé lo que hacen, ni lo he visto ni me interesa; no es algo con lo que pueda perder el tiempo", agregó.

Lo que sí reveló es que ha sido invitada a participar en este tipo de formatos, pero ha declinado varias veces la propuesta: "me han invitado y no he ido, si me atrevo a ir a una cosas de esa comentaré al respecto, como cuando hice ‘MasterChef’, pero ahora mismo no puedo comentar cosas en la que yo no participo ni que he visto”.

