Han pasado más de cinco meses desde su muerte, pero sigue estando presente en la vida de su familia, aunque no a través de la música, sino en un terreno íntimo: los sueños.

Y es que, según reveló el propio Jack Osbourne, hijo del cantante, tanto su esposa como sus hijos aseguran haber visto al vocalista de Black Sabbath en escenas sorprendentemente similares mientras dormían.

"Todos soñamos con él. En los sueños, se ríe y dice: 'Deja de llorar, carajo'", afirmó Jack durante una entrevista con el programa Sirius XM.

Pero esta experiencia no se limita a los Osbourne, de acuerdo con el productor algunos amigos cercanos, como el músico Billy Morrison, también han soñado con el llamado "Príncipe de las tinieblas" y hasta afirmó que lo vio en paz.

“No está sufriendo”, agregó el menor de la familia sin dar mas detalles.

Ozzy murió el pasado 22 de julio del 2025, a causa de un infarto. La noticia fue confirmada por su esposa, Sharon Osbourne y, en ese momento, pidió respeto y privacidad para vivir su duelo.

Mientras seguidores de todo el mundo se reunieron para honrar la memoria del legendario metalero, la familia se mantuvo en completo silencio y hasta hace un par de semanas comenzaron a dar detalles sobre los últimos momentos del artista.

