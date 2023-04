Pese a que Marysol Sosa se ha distanciado de su madre, Anel Noreña, y su hermano mayor, José Joel, el amor por su padre se mantiene intacto, pues asistió a la celebración del Día Internacional de José José, acompañada de sus hijos; Elena y José Patricio, que asistieron al evento que se realiza anualmente por primera vez, y fue en ese homenaje que los nietos del cantante enternecieron a la asistencia, pues marcaron al número celular que pertenecía al "Príncipe de la canción" para volver a escuchar su voz.

Han pasado cuatro años desde que José José murió y, cada 20 de abril, se celebra el Día Internacional del cantante, basado en una de las estrofas de sus canciones más exitosas: "Me vas a echar de menos", por lo que su hija Marysol acudió al homenaje que se realizó en honor a su padre, el cual se llevó a cabo en un teatro ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Marysol, de 41 años, se dio cita en el recinto, en compañía de su marido Xavier Orozco, sus dos pequeños; Elena y José Patricio, y Laura Núñez, la exasistente de José José, con la que mantiene una relación muy estrecha, para recordar la memoria del "Príncipe de la canción", convirtiéndose en un momento conmovedor para la también cantante, pues se sensibilizó ante la presencia de sus hijos, siendo esta la primera vez que asistían al evento, pues Sosa rompió en llanto mientras dirigía unas palabras a las y los presentes.

"Me emociona mucho hoy, por primera vez, estar haciendo esto, de verdad me emociona mucho, muchas gracias a todos ustedes por siempre compartir conmigo, con nosotros", expresó mientras se dirigía a sus pequeños que señalaban emocionados al público.

Además, Marysol recordó el gran amor que le inspiró su padre, del que no pudo despedirse, pese a conocer su estado delicado de su salud, debido a la ríspida relación que existió entre los Sosa Noreña y Sosa Salazar, la familia con la que el cantante pasó sus últimos días de vida.

"Mi padre fue algo muy esplendoroso, en verdad, le agradezco tanto a Dios el haber sido su hija y me llena de emoción hoy, porque él no está aquí; se siente todo su espíritu, y él no tuvo el privilegio desgraciadamente de conocer a estas criaturas, pero me llena de emoción y les agradezco desde el fondo de mi corazón que sigan compartiendo con nosotros y que, de aquí pal´ real, sigan siempre siempre en nuestro corazón a este gran cantante que México dio que, además, fue un gran hombre y un gran padre, y también un gran amigo para todos ustedes", dijo.

El pasado 20 de abril celebramos un año más del #DiaInternacionaldeJoseJose y mis hijos por primera vez compartieron este momento con todos ustedes @AmigosJoseJose Les dejo este cachito hermoso de esa noche. Gracias por su cariño. ¡Bendiciones a todos y bonito sábado! #josejose pic.twitter.com/nUX6c1oDaA — Marysol Sosa (@marysolsosa_) April 29, 2023

Sin embargo, el momento que más enterneció fue cuando Marysol y sus hijos marcaron al teléfono del cantante, el cual, luego de sonar varias veces, mando al buzón, el cual contaba con una grabación realizada por el propio José José donde pide que se le deje un mensaje, debido a que no puede atender en ese momento, lo que generó el aplauso generalizado, pues esta es la única manera en que Elena y José Patricio pueden escuchar a su abuelito.

Cabe recordar que, hasta el momento, no ha existido ningún tipo de reconciliación entre Marysol y su madre y hermano, de los que se distanció debido a la pandemia de Covid-19, ya que la joven padeció cáncer hace unos años, por lo que cuenta con una salud mucho más comprometida, por lo que al percatarse que Anel y José Joel no usaban los cuidados para prevenir la enfermedad, prefirió alejarse de ellos. Desde ese momento y diferentes ocasiones ha afirmado que para ella, su única familia son su esposo, con quien lleva nueve años de matrimonio, y sus hijos.



