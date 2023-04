Victoria Ruffo cumplirá 61 años el mes que viene pero el paso del tiempo no ha sido un obstáculo para la reconocida actriz que sigue en el podio de las artistas más queridas y reconocidas de México.

Además, Victoria Ruffo es muy activa en las redes sociales donde tiene miles de seguidores. Con ellos comparte parte de lo que vive en el día a día y las mejores fotos de su vida privada. En su cuenta oficial, la actriz compartió una postal en la que se la ve con el traje de baño ideal para mujeres de más de 60 años.

Victoria Ruffo tiene el modelo de traje de baño (Fuente Instagram @victoriaruffo)

Victoria Ruffalo modelo +60

Victoria Ruffo es una de las mujeres más bellas de México y así lo dejó claro con una foto en traje de baño donde se la ve espléndida. La morena de ojos claros cautivó a generaciones de televidentes con su calidez y su sonrisa.

La historia de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo es hermana de Gabriela Ruffo y de la productora de televisión Marcela Ruffo. Vivió una historia de amor con el comediante Eugenio Derbez y de esa relación nació José Eduardo Derbez. Actualmente, está casada con el político Omar Fayad con quien tiene dos hijos.

Por estos días se está por lanzar la tercera edición del reality show “De Viaje con los Derbez” en la que participan su expareja Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y sus hijos. Consultada por los medios de comunicación sobre si le gustaría ser parte del programa, Victoria Ruffo contestó irónicamente: “Ah sí, si me invitan yo me voy de viaje con los Derbez. Me iría a Dubai, vámonos a Dubai”.

No conforme con esa respuesta, los periodistas insistieron y Victoria Ruffo continuó con el chascarrillo: “Participaría en la cuarta, quinta, sexta temporada, en la que quieran”. Para cerrar, la prensa le repreguntó si estaba dispuesta a trabajar con su expareja Eugenio Derbez y ella cerró en tono de broma: “Claro”.