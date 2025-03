El 23 de marzo se cumplen 35 años de que la película Mujer Bonita fue estrenada en las salas del cine, pero a pesar del paso del tiempo su trama sigue siendo muy actual, al menos eso piensa el actor estadounidense Jack Rasmuseen, quien protagoniza al lado de Eva Gary la versión teatral de esta historia. “Una de las cosas maravillosas de esta historia, es que no importa si conoces la historia desde hace años o es completamente nueva para ti, siempre será muy emocionante verla, porque al fin y al cabo es una historia de amor, es el cuento de hadas ideal, pero también tiene la cualidad de que es muy divertida”, expresó Jack Rasmuseen, quien a partir de esta noche y hasta el 25 de marzo, se presentará en el Centro Cultural Teatro 2 con Pretty Woman, The Musical. Este musical cuenta la historia de Vivian Ward (Eva Gary), una sexo servidora de Los Ángeles que una noche, por azares del destino, se encuentra con el multimillonario y tractivo Edward Lewis (Jack Rasmuseen), quien la contrata para acompañarlo a lo largo de una semana a diversos eventos, y mientras ella se sumerge al oropel de la alta sociedad, sin querer cambiará la vida de este hombre.

Lee también: Pierre Louis se sube a la “Roca del Rey” Las figuras de Julia Roberts y Richard Gere están muy presentes en la memoria del público interpretando a estos personajes, pero para Eva esto no tiene que ser un impedimento para que la gente pueda disfrutar de la puesta en escena. “Estos grandes artistas son icónicos por sí mismos, pero además ellos crearon y dieron forma a estos personajes, por eso Vivian se siente tan personal y encantadora porque Julia Roberts le dio mucho de su personalidad, así que yo trato de hacer lo mismo en el escenario, aportando algo de mí a esta mujer para darle mi propio toque y transmitir esa energía en el escenario”, expresó Eva Gary, quien ha participado en musicales como Kinky Bots y Jesucristo Superestrella. Jack aseguró que es alguien muy sonriente y tranquilo, así que Edward es su opuesto, ya que tiene una personalidad muy severa, rígida, casi militar, por lo que tuvo un poco de dificultad en encontrar esas características en él; pero en cuanto se da el encuentro con Vivian, su personaje se empieza a suavizar y es entonces que todo fue más sencillo. En la actualidad el discurso feminista de empoderamiento y autosuficiencia de la mujer está muy presente en la sociedad, por lo cual el personaje de Vivian podría considerarse contradictorio a este pensamiento, por ver en la figura de Edward su salvación, pero Eva señaló que es todo lo contrario. “Ella empieza su historia pensando que es sólo una cara bonita y que no logrará nada más, pero a lo largo de su relación con Edward aprende que, aunque lo ama, no necesita a nadie y que puede valerse por sí misma; y eso la convierte en un personaje increíblemente fuerte, lo cual me parece genial”, dijo la actriz. Aunque podría ser la típica historia la Cenicienta, Eva consideró que esta historia va más allá, porque a pesar de que Edward le muestra a Vivian que puede darle todo lo material, ella decide que lo que en realidad quiere es una conexión real, que la amen por lo que es, ya que lo material ella misma puede dárselo; aunque cree que a toda mujer le gusta que la consientan un poco con detalles, porque no hay nada de malo en ello.

Lee también: Sofía Castro hará sufrir a su mamá Angélica Rivera Para Jack Rasmuseen, quien ha participado en montajes como Waitrees y The Teenagers in Love, la música que crearon Bryan Adams y Jim Vallance, la da una magia especial a esta puesta en escena, pero sobre todo rompe la barrera del idioma, ya que no importa si el público no habla español, porque logran percibir la emoción que tiene cada tema. Tanto Eva como Jack celebran que las puertas de México se abran a través de un productor como Alejandro Gou, porque les permite ver cómo un público diferente al norteamericano responde a un musical como éste, y eso los enriquece mucho como actores. “Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí en México, no puedo esperar a que la gente vea esta gran producción”, comentó Eva Gary.

