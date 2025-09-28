Llegó el momento de decir adiós, pero antes los integrantes del espectáculo 2000's X Siempre se reunieron con sus seguidores en la Arena CDMX, donde ofrecieron un show cargado de nostalgia. El público no solo escuchó, también cantó aquellas canciones que marcaron su infancia y adolescencia.

¿Cómo se vivió 2000's X Siempre?

El viaje al pasado comenzó con la música de “Amigos por siempre”, cuando artistas como Miguel Martínez, Imanol Landeta, Nashla, Martín Ricca, Naidelyn Navarrete y Roxana Puente salieron al escenario, desatando la euforia de los asistentes.

"Bienvenidos a esta aventura y esta última vuelta", expresó Martín Ricca saludando a la audiencia.

Los integrantes de La Nueva Banda (Brissa, Fernanda Arozqueta, Gaby Sánchez, Lalo Brito, Yurem y Tayde Rodríguez) se quedaron en el escenario para interpretar “El nuevo Timbiriche”, recordando el reality del que surgieron en 2007. Más tarde, Miguel Martínez y las chicas de Atrévete a soñar hicieron vibrar con “Amándote”.

¿Quiénes fueron los invitados en 2000's X Siempre?

El primer invitado de la noche fue Santiago Miraben, quien interpretó “De pocas pulgas”.

"Gracias por estar con nosotros, esto es por y para ustedes, y esto apenas comienza", dijo antes de ceder el turno a Naidelyn con “Ángel de amor”.

Adriana Ahumada, ganadora de Código F.A.M.A. 3, apareció para cantar “Te quise tanto”, “Es mejor” y “Estrella del rock”, que desataron la nostalgia entre los fans.

Uno de los momentos más coreados fue “Flores amarillas”, interpretado por todo el elenco femenino. Algo similar ocurrió con “Masoquismo”, que Lalo Brito cantó junto a La Nueva Banda.

Grisel Margarita y Naidelyn pusieron a bailar al público con “Sácame a bailar”, acompañadas por Martín Ricca en los timbales. El regional mexicano llegó con un popurrí de Miguel Martínez, mientras el amor y desamor se sintieron en “Tu rey león”, “Sabes”, “Por tu amor” y “12 rosas”.

Imanol mostró su faceta rockera con “Cómo canica”. La Nueva Banda rindió tributo a RBD con “Nuestro amor” y “Un poco de tu amor”, encendiendo a la Arena CDMX.

"Vamos a cantar México por última vez", gritó Fabián Chávez antes de unirse a Cómplices al rescate con los temas “Juntos” y “Al rescate”. Los chicos también hicieron su parte con un clásico de Martín Ricca y “Enamorado” de Britney Spears.

El furor continuó con el elenco de High School Musical: El Desafío México, quienes interpretaron “El verano terminó”.

Ya pasada la medianoche, la sorpresa fue Laura Esquivel, protagonista de Patito feo, quien cantó “Y ahora qué”, “Sueño de amor” y “Un rincón del corazón” a dúo con Martín Ricca.

Para el cierre, todos los integrantes de 2000's X Siempre se unieron en el escenario interpretando éxitos de telenovelas como “Locos de amor”, “Alebrijes y Rebujos”, “Cómplices al rescate”, “Aunque digas” y el infaltable “Sapito”, con lo que se puso punto final a un viaje lleno de recuerdos.