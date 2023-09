A pesar del éxito taquillero y los aplausos entusiastas de sus fanáticos, el regreso de RBD a los escenarios también ha desatado controversia, especialmente por uno de los atuendos usados por el cantante Christian Chávez durante una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York. A inicios de este mes, la voz de "Sálvame", optó por un traje de charro color rosa, combinado con unos tenis, lo que provocó indignación en algunos usuarios en línea. Estos críticos sugirieron que el artista debería abstenerse de volver a utilizar dicho traje, ya que consideran que la indumentaria charra debe ser tratada con respeto

La controversia no se quedó simplemente en las redes sociales, sino que incluso la Federación Mexicana de Charrería le dedicó un mensaje: “Yo no tengo nada contra ti, pero por favor te pido de la manera más atenta que portes nuestra indumentaria charra con más respeto y como debe ser. Para empezar si no cantas tradicional mexicano no hay porque usarlo y si lo haras por favor hazlo como es debido, con todo gusto la @fmcharreria puede orientarte o cualquiera de nuestras figuras charras podría decirte el modo correcto de vestir. No es un traje que deba usarse como disfraz, ¿sabes? Hay una historia completa y los charros son del grado del ejército. Te invito a leer nuestra historia mexicana para que veas la importancia de dicha figura charra en nuestra patria", escribió una usuaria en el perfil de Instagram del famoso.

Christian Chávez uso un traje parecido al de charro en el concierto de reencuentro de RBD que la banda ofreció en Nueva York. Fotos: Instagram

Posteriormente, el intérprete de “Enséñame”, de 40 años, posteó un video en el que ofreció una disculpa para las personas que se sintieron ofendidas por el traje, y agregó que el atuendo no era de charro, además que está inspirado simplemente en la mexicanidad.

"Hago este mensaje porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron, por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características, y lo único para que hago este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, yo o soy charro es simplemente una representación de la mexicanidad y obvio respeto muchísimo esa comunidad", dijo.

Tras el escándalo, ahora se dio a conocer cuánto costó la indumentaria.

¿Cuánto cuesta el traje de Chárro de Christian Chávez?

Fue durante una entrevista en 'Ventaneando' que Adan Terriquez, el diseñador del traje en cuestión, compartió detalles sobre su precio.

Si bien, Chávez externó en su momento que en realidad el atuendo simplemente estaba inspirado en las tradiciones, Terriquez aclaró que sí es un traje de charro.

“Tiene todos los cortes, tiene lo que lleva el pantalón que es súper apretado por las piernas, tiene la campana que va abajo para que entre el botín, lleva la botonadura charra, la chamarra es charra, el chaleco es charro, el moño es charro", señaló.

El diseñador también expresó su pesar por la persistente presencia de creencias machistas en México, donde el color de una prenda puede distorsionar el significado de una identidad completa. Según sus palabras: "Realmente fue un esfuerzo arduo, pero el resultado resultó asombroso. Esto demuestra que el machismo sigue siendo relevante tanto en México como en Estados Unidos".

Agregó que pese a que depende del diseño, la pieza que vistió Chávez alcanzaría los 51 mil 237 pesos mexicanos, esto sin considerar los accesorios que pueden aumentar el valor.

“Alrededor de unos 3 mil dólares el traje y aparte los accesorios", contó.

Por otro lado, dio a entender que el público hizo críticas por el color, y el trabajo artesanal no tuvo la atención deseada.

“Creo que la gente está inconforme porque es hombre y lo usó en un rosa muy mexicano y muy fuerte. A mí me platicó Ana Bárbara que ellos coincidieron en un vuelo y comenzaron a platicar y a él le gustaban mucho los trajes que usa Ana Bárbara charros y le preguntó que quién se los hacía, entonces ella le dijo ‘me los hace Adan Terriquez y él está aquí en Los Ángeles’, le pidió mis datos y a mí me contactó la stylist de él y me mandó la idea de lo que quieren”, añadió.

"Hasta el momento, Chávez no ha hecho comentarios adicionales sobre la polémica.

