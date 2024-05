Para conmemorar el Día de la Santa Cruz, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PD, se reunió con trabajadores de la construcción en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Esta tarde, como parte de sus actividades de campaña, en un terreno en obra, platicó con ellos, los acompañó en la comida, y hasta preparó tortillas a mano para ellos.

También les dio un mensaje y les dijo que si gana la elección presidencial propondrá un programa a nivel nacional para capacitar a quienes se dedican a trabajar en el sector de la construcción, que es parte de un proyecto que puso en marcha cuando fue titular de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Xóchitl Gálvez hace tortillas a mano para albañiles en el Día de la Santa Cruz. Foto: Cuartoscuro

“Como jefa delegacional certificamos a seis mil personas, les dábamos todo el apoyo para que tomaran los cursos y cuando concluían les dábamos un monto de seis mil pesos para que empezaran su pequeño negocio de lo que hubieran estudiado, ya fueran plomería, electricidad, culturas de belleza”, expuso.

Detalló que se ha dedicado durante 32 años a la industria de la construcción, por lo que “es un tema que conozco, que trabajo muy de cerca, que me quedan muy claras las necesidades de los trabajadores y la gran deuda que tenemos con los trabajadores de la industria de la construcción”.

Y añadió que también incluirá a los trabajadores de la construcción en su plan de vivienda, si gana la elección presidencial, para que accedan a créditos para comprar una casa o construirla ellos mismos.

“He hecho un planteamiento para que durante mi gobierno se construyan cinco millones de viviendas, pero incluidos ustedes porque no se vale que construyan viviendas para nosotros y no tengan ustedes una vivienda propia. Ustedes le entienden a la albañilería ustedes le entienden a la construcción y me he comprometido a que haya subsidios para la autoconstrucción en el caso de la vivienda rural”, dijo.

bmc