Xóchitl Gálvez recibió la constancia que la acredita como candidata presidencial del PRI para las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio.

En un acto celebrado en Mérida, Yucatán, en el que participaron los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor, la aspirante opositora advirtió que la próxima elección presidencial “no es una elección más”, pues “lo que está en juego es el alma de México, la vida, la verdad y la libertad”.

“Los convoco a dar la lucha de nuestras vidas para salvar a nuestro querido México, este gran país nos necesita, y nos necesita unidos”, advirtió.

Lee también: Xóchitl Gálvez cambia plan de inicio de campaña; arranque será en Guanajuato y no en CDMX

Ante sus simpatizantes priistas que la ovacionaron y corearon “presidenta, presidenta, presidenta”, prometió que “no les voy a fallar, soy una mujer todo terreno y pondré todo mi empeño en llevar a esta coalición a la victoria”.

Celebró que las fuerzas democráticas se hayan unido, en lugar de competir entre ellas, lo que hubiera pulverizado el voto ciudadano. “No aliarnos sólo hubiera arrecido los intereses de quienes quieren ver a un México dividido y sometido. Por eso, los antiguos rivales, que me encanta que hoy estemos juntos, estamos luchando por el voto ciudadano. Nos hemos decidido aliar para defender a las instituciones de la República”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez agradeció al PRI “su generosidad y su valor”, así como su confianza y apertura a la sociedad. “Lo he dicho y lo reitero: el PRI ha creado grandes instituciones en beneficio del país, muchas de las cuales han sido debilitadas y erosionadas por este gobierno”.

Lee También: Papa Francisco, preocupado por la violencia contra jóvenes en México, asegura Xóchitl Gálvez

Recordó que los gobiernos del PRI construyeron 11 de las 12 líneas del Metro de la Ciudad de México, “y saben qué, nunca se les cayó ninguna”.

Recalcó que el gobierno actual autoritario ha cedido al crimen organizado una tercera parte del territorio nacional. “Nosotros nos comprometemos a traer paz y seguridad a todos los hogares”, resaltó.

La abanderada de la oposición reconoció que “el camino para sacudirnos al mal gobierno no será fácil, nos enfrentamos a una auténtica elección de Estado, en que el gobierno y su partido no van a escatimar recursos públicos para arrebatar lo que no pueden ganar en las urnas”.

“Nos enfrentamos a un gobierno que trata de amedrentar a los órganos electorales e instituciones de justicia”, denunció.

Ante este “difícil panorama”, pidió a sus simpatizantes que salgan a las calles y plazas para convencer a los ciudadanos de “la justicia y el valor de nuestras causas”.

“Necesito que cerremos filas como una coalición firme, dedicada a plantear las mejores propuestas para los ciudadanos”, expresó.

Parafraseó al malogrado excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, al señalar que México no quiere saltos al vacío; “México quiere democracia, pero rechaza su perversión: la demagogia”.

Xóchitl Gálvez remarcó que las opciones el próximo 2 de junio sólo son dos: claudicar o luchar, “y México quiere luchar, México debe luchar”. Subrayó que “continuidad es impunidad, inseguridad y mediocridad”.