Papa Francisco, preocupado por la violencia contra jóvenes en México, asegura Xóchitl Gálvez

La virtual candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que aunque no fue el tema central de su conversación, el Papa Francisco le expresó preocupación por la violencia que se vive en México.

Ante los medios de comunicación, reveló que durante el encuentro del pasado martes, que tuvo una duración de 40 minutos, el Sumo Pontífice se mostró preocupado especialmente por la violencia qué sufren los jóvenes en México.

“Cuando hablamos del tema de los jóvenes, de este tema que él trae como la cultura del descarte, entramos al tema de los jóvenes y fue cuando pudimos hablar del tema de Salvatierra y de Celaya y si su preocupación por la inseguridad y la violencia que están viviendo los jóvenes. (…) Me dijo al final que le parecían muy buenas mis ideas”, comentó.

Lee también "Eso es lo mejor”: AMLO reconoce que Xóchitl Gálvez tenga sus conferencias "de la verdad"

En su “Conferencia de la verdad”, la aspirante presidencial aclaró que ella pagó de su bolsa sus viajes a España y El Vaticano, donde fue acompañada por su esposo y sus dos hijos, por lo que los recursos no salieron de presupuesto público.

Xóchitl Gálvez rechazó ser una “vende patrias”, como la acusan los miembros y los simpatizantes de Morena, por haber ido a Estados Unidos a solicitar que la Organización de Estados Americanos (OEA) envíe a México una misión de observación del proceso electoral que está en marcha.

Explicó que siempre ha habido observadores internacionales en las elecciones de nuestro país, y reveló que este miércoles se reunió con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien le informó que esta vez no será la excepción y los comicios del 2 de junio serán observados por expertos internacionales.

Lee también Xóchitl Gálvez habla de su reunión con el Papa Francisco y difunde fotos

La virtual candidata presidencial de oposición anunció que no participará en la concentración del próximo domingo “en defensa de la democracia”, porque no quiere correr el riesgo de que su presencia sea utilizada por el gobierno y Morena para demandar que las autoridades electorales cancelen su candidatura presidencial, “y no les voy a dar el gusto”.

En este marco, confirmó que el próximo martes 20 de febrero se registrará ante el INE como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Gálvez a Ruiz desmintió al presidente de Morena, Mario Delgado, quien denunció que un excontratista de la alcaldía Miguel Hidalgo, accionista Grupo Marhnos, organizó su visita a España y la acompañó en sus reuniones.

Lee también Morena acusa a Xóchitl Gálvez de conflicto de interés; señala que casa de campaña es de un ex contratista de la Miguel Hidalgo

Negó que exista un conflicto de interés relacionado con el inmueble donde ofrece sus conferencias de prensa, pues dijo que hay un contrato de arrendamiento que suscribió el Partido Acción Nacional con el propietario de la casa, mismo que está registrado ante el INE.

Detalló que su equipo le presentó cuatro opciones de inmuebles para ocuparlos como oficinas y dar sus ruedas de prensa y se eligió la ubicada en la calle de Lafayette número 147.

Por otra parte, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador la haya calificado como “ladina” en su libro “Gracias”, que salió a la venta hace unos días, pues subrayó que ese término es clasista.

Recordó que cuando el expresidente Vicente Fox atacó a Claudia Sheinbaum por su origen étnico, ella salió a defenderla, “así seguirá siendo”, a pesar de que la exjefa de Gobierno no actúe de la misma manera y permita que el presidente se refiera a ella con expresiones que los españoles utilizaban en la época de la Colonia para insultar a los indígenas, sobre todo a los que progresaban.





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot