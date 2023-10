Ante la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la virtual candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, anunció que la próxima semana el Frente Amplio por México (FAM) presentará su propuesta de presupuesto de egresos, que será “mucho más responsable” con el gasto público.

Adelantó que propondrá fortalecer presupuestalmente a las policías municipales y estatales para enfrentar los altos niveles de inseguridad que se viven en varias regiones del país.

“Sabemos que es difícil, sabemos que no tenemos la mayoría, pero de entrada estamos proponiendo un nuevo presupuesto que sea mucho más responsable con el gasto público.

“Hemos hecho un análisis muy detallado, lo van a conocer la otra semana, pero queremos atacar dos cosas importantes: uno, es el tema de la seguridad, fortalecer las policías municipales, a las policías estatales, federalizar más gasto [porque] los municipios no traen dinero para obra pública”, explicó.

Señaló que su proyecto incluirá que haya un gasto enfocado al crecimiento económico y no sólo a las megaobras.

Gálvez Ruiz anunció que el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dará continuidad al trabajo realizado por el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, quien elaboró la primera etapa del Plan de Nación del FAM.

“Enrique va a iniciar un proceso que le va a dar continuidad a lo que José Ángel Gurría empezó, que es este primer diagnóstico del Frente Amplio por México, y ahora lo que pretendemos es ir a los estados, salir a la calle a hacer foros más amplios, para ver si este primer diagnóstico corresponde a la realidad”, dijo.

La senadora panista reiteró su llamado a no hacer caso a las encuestas que la ubican muy lejos del primer lugar de las preferencias electorales: “Aquí estamos tres partidos distintos y vamos a ser respetuosos, pero si el PRI consigue sus 20-21 puntos de arranque; el PAN 20-22 puntos; el PRD, pues ya tenemos 45, entonces yo voy con este millón de ciudadanos a buscar, claro que podemos ganar.

“No se crean las encuestas por favor, esas están diseñadas para que no vengan hoy, pero les valió sombrilla y qué bueno que vinieron, yo en la Miguel Hidalgo empecé 25 puntos abajo y acabé ganando en cuatro semanas, o sea, a mí que me echen solita a la otra candidata y vas a ver, que no sean montoneros o sea, sin su jefe de campaña, y ahí vamos a contrastar ideas”, afirmó.