Delicias, Chihuahua.- La precandidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, confió en que el acuerdo del PAN, PRI y PRD para mantener la alianza en la postulación de candidatos a diputados y senadores permitirá darle la vuelta a las diferencias que han surgido en el seno de la coalición opositora “y concentrarnos en lo que viene”.

En entrevista, lamentó la inconformidad de Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas con el FAM por la decisión de postular a Santiago Taboada a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero advirtió que siempre va a haber inconformes con las candidaturas, porque “obviamente no hay espacio para todos”.

“Yo les diría a Adrián y a Sandra Cuevas: hay que platicar, yo espero que se puedan resolver esas diferencias, yo trataré de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando”, expresó.

Xóchitl Gálvez encabeza evento en el municipio de Delicias, Chihuahua, ante decenas de simpatizantes del PRI-PAN-PRD. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Xóchitl Gálvez señaló que ella no puede encargarse de las postulaciones, por lo que ha pedido a los dirigentes de los partidos que le abran los espacios a la gente que a lo mejor no está muy cerca de los partidos, pero que tiene posibilidades de triunfo.

“O me concentro a palomear candidaturas o me concentro a recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan los candidatos más competitivos”, puntualizó.

Sobre las declaraciones de Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien asegura que está en segundo lugar en las encuestas, Xóchitl Gálvez se limitó a decir: “No sé quién es Samuel García”.

