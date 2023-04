Ciudad Juárez.- Durante este lunes se informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, se encuentra en la Ciudad de México y viajará a Ciudad Juárez, para atender a los lesionados y realizar trámites de los migrantes de Guatemala que fallecieron en el incendio en el Instituto Nacional de Migración (INM) del pasado 27 de marzo.

De manera oficial se informó, que durante este lunes Búcaro visitó a los migrantes connacionales que resultaron heridos en el incendio y que están en la Ciudad de México.

Por la noche de hoy estaría llegado a Ciudad Juárez, para visitar a dos guatemaltecos cuya salud evoluciona positivamente, y reafirmar a las familias que cuentan con todo el acompañamiento del Gobierno de Guatemala durante este proceso.

A su vez, se informó que los restos mortales de 17 de los 19 guatemaltecos fallecidos retornarán alrededor de las 16 horas del 11 de abril a la Fuerza Aérea Guatemalteca, en una aeronave del Ejército mexicano.

Luego, de manera inmediata, serán trasladados a sus comunidades de origen, como parte de un proceso cuyos gastos estarán a cargo del Gobierno de México.

Han repatriado 31 de 39 cuerpos de migrantes fallecidos

Durante este día personal del Registro Civil de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez informó que 31 cuerpos de los 40 migrantes fallecidos en el incendio del INM, ya han sido repatriados a sus países.

Hasta hoy solo permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) dos de los ocho venezolanos que continúan con problemas para ser repatriados a su país, al no contar con ayuda de sus autoridades consulares.

Los últimos cuerpos que fueron trasladados a su país fueron los de los migrantes de El Salvador y se espera que este día y mañana salgan los de Guatemala, según se informó.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, reconoció que Migración ignoró la orden presidencial de contratar a elementos del SPF en lugar de empresas de seguridad privada. Foto: AP

“Estoy vivo de milagro”: dice migrante que salió horas antes del incendio en el INM de Ciudad Juárez

“Yo estoy vivo de milagro”, expresa Elhier David Nieto de 33 años, quien es originario de la región de Los Llanos, en la zona central de Venezuela y logró salir unas horas antes del incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua ocurrido la noche del lunes.

El migrante vive actualmente fuera del INM, junto con su esposa y su pequeño hijo de 2 años, y es ahí en donde cuenta que el lunes estaba en las oficinas de Migración, ya que fue detenido cuando se acercó con su familia a pedir ayuda.

“El lunes yo pedí ayuda para comer porque no tenía plata, no tenía nada. Al llegar a migración me dijeron que me iban a trasladar a un refugio y nos detuvieron un rato. Yo hablé con mi esposa y decidimos salirnos. Como cosa de Dios yo salí antes, unas horas antes de las 5 o 6 de la tarde. Yo estoy vivo de milagro”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Con flores y veladoras recuerdan a migrantes fallecidos en incendio del INM en Ciudad Juárez

A nueve días del incendio que dejó sin vida a 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizó un homenaje a las víctimas durante este miércoles.

A lo largo de la banqueta del instituto y en donde desde hace una semana se mantiene un campamento, se colocaron veladoras con los nombres de los 39 fallecidos.

También se pintaron los nombres de las víctimas sobre una manta en color negro, como una forma de recordarlos, además de pedir que el edificio donde fue el incendio fuera destruido.







