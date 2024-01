Al insistir en la necesidad de que las candidatas presidenciales debatan sobre los temas que más preocupan a los mexicanos, Xóchitl Gálvez lamentó que no haya tenido una respuesta concreta de Claudia Sheinbaum, quien dijo, “mandó a sus voceras” a contestarle, al referirse a Tatiana Clouthier.

Entrevistada a su llegada a un encuentro con militantes del PAN, PRI y PRD, la aspirante presidencial criticó “la soberbia” de la virtual candidata oficial.

“Que me conteste Claudia, no sus voceras. Y vaya que su soberbia es tremenda, la soberbia los va a matar”, advirtió.

Xóchitl Gálvez negó que necesite debatir con Claudia Sheinbaum para crecer en las encuestas, pues dijo que “he crecido y sigo creciendo”.

Aseguró que los mexicanos exigen que quienes buscan la Presidencia de la República contrasten sus propuestas de cara a la nación.

“Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no. Entonces, cara a cara yo digo por qué México no está mejor que nunca y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud.

“Hoy aquí en Tabasco varias personas se me han acercado para pedirme ayuda para medicamentos y para cirugías, porque no tienen clavos, porque sus enfermos están en el hospital. El sistema de salud está colapsado, hablemos con la verdad. Entonces, el reto yo se lo hice a Claudia”, puntualizó.

Xóchitl reitera que no tiene nada que ver en acuerdos políticos del PAN-PRI

Sobre los acuerdos PAN-PRI en Coahuila, Gálvez Ruiz reitero que ella no tiene nada que ver, “yo ni siquiera era candidata y las personas que están en la campaña son personas de los partidos”.

Señaló que los partidos tendrán que decidir “y yo haré una valoración del trabajo y en este momento yo no he firmado nada a cambio de ser candidata a la presidencia de la República”.

-Al haber firmado Armando Tejeda (su coordinador operativo) debería renunciar?, se le cuestionó.

“Que asuma su responsabilidad Armando Tejeda ante su partido y seguramente del partido le van a pedir cuentas”, respondió.

-¿Se mantendrá en su campaña?

“Yo, la gente me conoce, soy una mujer frontal. He dicho claramente., no rateros, no huevones y no pendientes”.

-¿Se mantendrá Armando Tejeda en su campaña?, se le insistió.

“Eso lo decidirá su coordinador”, indicó.

