"No por mucho provocar se crece en las encuestas", fue la respuesta que dio la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, a la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quién la reto a debatir este miércoles o jueves.

Cabe mencionar que, Xochitl Gálvez retó a Sheinbaum para tener un debate en temas de seguridad, salud y corrupción, temas de interés social en México.

"A ver Claudia (Sheinbaum), si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción, estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo ¿No?”, dijo Xóchitl Gálvez.

Lee también INE ordena bajar espectaculares y video de Samuel García con Jorge Álvarez Máynez

Al respecto, Sheinbaum respondió a la precandidata presidencial de la oposición con un famoso refrán y añadiendo que no por provocar va a crecer en las encuestas, ya que la precandidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde ha presumido que le saca más de 30 puntos en diversas encuestas.

"No por mucho madrugar amanece más temprano, y no por mucho provocar crece en las encuestas", indicó en entrevista tras concluir un mitin en Durango acompañada por militantes y simpatizantes.

Durante el evento político, Sheinbaum indicó que la autollamada cuarta transformación va en tren y que no hay nada que la detenga y reiteró que solo hay dos caminos en la siguiente elección transformación o regresar al pasado de corrupción.

"No nos vamos a separar, gobierno y pueblo van a seguir de la mano porque nosotros tenemos principios, tenemos causas, y aquí en Durango me vengo a comprometer de que aquí tengo grabado en mi corazón, en mi mente, en mi historia de vida los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos al pueblo de Durango ni al pueblo de México", aseguró Sheinbaum Pardo.

🗣️ ¡SHEINBAUM LE RESPONDE A XÓCHITL! 🗣️



"No por mucho provocar, se crecen las encuestas", Claudia Sheinbaum le responde a Xóchitl Gálvez, quien la retó a debatir este miércoles o jueves



📹 #VIDEO Especial pic.twitter.com/SzfX5v7jG4 — El Universal (@El_Universal_Mx) January 16, 2024

Lee también Emplaza Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum a un debate este miércoles o jueves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv