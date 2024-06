Javier May moverá sus hilos para ir a toma de protesta de Sheinbaum

El que dejó ver que “hay de prioridades a prioridades” en Tabasco, nos platican, es el gobernador electo Javier May Rodríguez (Morena) y una de esas es asistir a la toma de protesta de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Morena), el próximo 1 de octubre, “sí o sí”. Nos detallan que el pequeño inconveniente es que la Constitución Política del estado marca que ese día también él deberá tomar protesta como mandatario estatal, por lo que para cumplir con “Dios y con el Diablo”, don Javier solicitará al Congreso local, de mayoría morenista, que se adelante “todo el show” un día antes de lo previsto y pueda asumir el cargo desde el 30 de septiembre, “total, qué tanto es tantito”.

Ataque a medio digital en Sinaloa

Donde “quedaron más dudas que respuestas”, nos cuentan, es en Sinaloa, luego del ataque a balazos en la fachada del diario digital A Discusión, ocurrido la noche del jueves, en la capital del estado. Nos indican que los directores del medio de comunicación reconocieron que se sienten preocupados por la agresión armada perpetrada por dos personas a bordo de una motocicleta, ya que lo interpretan como un mensaje de intimidación sin tener claro de dónde procede, ya que no habían tenido ninguna amenaza antes, mientras que el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez, “jura y perjura” que el ataque no fue dirigido contra directivos o reporteros del medio de comunicación, sino contra la fachada y lo que siempre se dice en estos casos: “que están investigando”, aunque eso no calma la incertidumbre y percepción de inseguridad.

“Miradas coquetas” a su expartido

Como dicen que “no hay que escupir para arriba”, nos comparten que en Hidalgo le quedó muy claro al diputado local, Julio Valera Piedras (independiente), quien es recordado porque hace unos años, en sus tiempos de priista, durante la primera Legislatura de mayoría morenista, mandó, muy enojado, cerrar la puerta del Congreso local a los guindas en su primera sesión. Nos relatan que, tiempo después, dejó el tricolor con la desbandada que encabezó el exgobernador Omar Fayad y formó con otros legisladores el llamado Grupo Plural Independiente, pero ahora han tenido que aliarse a su antiguo partido para darle batalla a Morena, porque solos no pueden. Bien dicen que todo regresa a su origen. ¡Auch!