Culiacán, Sin a 7 de Mayo/ La fórmula al Senado de la Republica por Morena, Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez, acordaron no participar en el segundo debate, por lo que sus rivales políticos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, los criticaron por su postura, al considerar que prefieren ocultarse, en lugar de dar la cara.

Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente del comité estatal de Morena, dijo que el Instituto Nacional Electoral no atendió sus solicitudes de mejorar el formato y la producción de este ejercicio con miras a realizar uno de mayor calidad democrática.

Lamentó la nula apertura de la autoridad electoral para considerar sus observaciones a fin de convertir este segundo debate entre candidatos al Senado de la Republica, en un ejercicio imparcial y útil para los sinaloenses.

Paloma Sánchez Ramos, candidata al Senado por la Coalición “Fuerza y Corazón por México”, criticó esta postura por considerar que el abanderado de Morena, en la segunda posición, prefiere ocultarse, ya que no desea enfrentar a la ciudadanía.

Su compañero de formula, Eduardo Ortiz Hernández se sumó a los cuestionamientos por el rechazo de sus competidores de Morena, se volver a participar en un debate público, en donde den respuesta a las imputaciones que existen en su contra.

“Los debate no son un tema de ataques, pero cuando tu tienen una hoja de vida limpia, no te pueden atacar, pero si tienen una hoja de vida en la cual has sido un acosador de varias mujeres”.

